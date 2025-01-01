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Горе от ума
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Спектакль Горе от ума

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая постановка классической комедии Грибоедова

Комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» уже почти два столетия не утрачивает своей актуальности. Впервые поставленная в начале XIX века, она остаётся одной из самых востребованных пьес в русской театральной традиции. По словам А. А. Бестужева-Марлинского, пьесу ожидает признание и вечная ценность, что подтвердилось временем.

Современный взгляд на классику

Режиссёр Руслан Нанава предлагает современную интерпретацию легендарного произведения, обращаясь к вечным темам через призму сегодняшнего дня. В постановке Театра на Васильевском каждый персонаж приобретает черты, которые легко узнать в окружающем нас обществе. Режиссёр вместе с художником по костюмам Марией Лукка создают яркие, запоминающиеся образы, которые отражают современные реалии и проблемы.

Эффектная сценография

Одной из главных особенностей постановки является масштабное сценографическое решение от известного художника Николая Слободяника. Сценическое пространство спектакля усиливает драматизм сюжета и добавляет яркие визуальные акценты.

Провокационная злободневность

Руслан Нанава рассматривает "Горе от ума" как своего рода "музейный экспонат", который можно оживить новым смыслом. Он задаётся вопросом, почему этот классический сюжет до сих пор волнует современного зрителя, и находит ответы через свою провокационную и злободневную интерпретацию.

«Горе от ума» в постановке Театра на Васильевском — это возможность взглянуть на знакомую классику с новой стороны и ощутить её актуальность в современном мире.

Режиссер
Руслан Нанава
В ролях
Сергей Паршин
Анна Васильева
Екатерина Рябова
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Мария Грицюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума

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