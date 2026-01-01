Горе от ума
Спектакль Горе от ума

Постановка
Малый театр России 12+
Режиссер Сергей Женовач
12+
О спектакле

Комедия «Горе от ума» в Малом театре России

Комедия «Горе от ума» уже на протяжении 20 лет является визитной карточкой Малого театра. Эта постановка, созданная под руководством Сергея Женовача, сохраняет свою живость и оригинальность, продолжая актуализироваться и находить отклик у зрителей всех поколений.

Постановка сочетает в себе новаторские элементы и традиционализм, а также включает в музыкальную палитру произведения таких всемирно известных композиторов, как А. С. Грибоедов, М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и С. В. Рахманинов. Это делает спектакль особенно интересным для любителей классической литературы и театрального искусства.

В этой комедии артисты разных поколений исполняли одну, а иногда и несколько ролей, что свидетельствует о ее большой популярности. Каждый год «Горе от ума» отправляется на гастроли, и спектакль неизменно встречает теплый отклик публики по всему миру.

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Сергей Женовач
  • Художник-постановщик — заслуженный художник России, лауреат Государственных премий России Александр Боровский
  • Художник по костюмам — Оксана Ярмольник
  • Композитор — народный артист России Григорий Гоберник
  • Художник по свету — заслуженный работник культуры России Андрей Изотов
  • Помощник режиссера — Наталья Демидова
  • Суфлер — заслуженный работник культуры России Лариса Меркулова

Премьера спектакля состоялась 1 ноября 2000 года. С тех пор он является неотъемлемой частью репертуара театра.

Июнь
6 июня суббота
18:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1700 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
