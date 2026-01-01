Спектакль Горе от ума

Театр Гоголя представляет: "Горе от ума"

В Театре Гоголя состоится спектакль по знаменитой пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума». Режиссёром-педагогом станет Ольга Гусилетова, а мастер курса — Юрий Чернов.

Сюжет

Что делать, если вы талантливый и остроумный молодой человек, который возвращается домой в Москву после трёх лет разлуки с любовью всей жизни? Цель ясна — объясниться в своих чувствах. Но вот беда: она больше не любит вас. Или всё же любит? Стены родного дома кажутся чуждыми. Всё осталось как прежде или изменилась? В конце концов, может быть, это всё лишь ваше воображение?

Главные вопросы

Чацкий приезжает не спасать Россию, а к Софье. Он готов на всё, но прежде всего ему нужно понять, любила ли она его все эти годы. Умный ли он, или стал заложником собственных иллюзий? Где правда, а где женская игра? Откройте для себя, как разворачиваются эти вопросы в спектакле менее чем за три часа.

Что вас ждёт

Спектакль мастерской Ю.Н. Чернова приглашает зрителей стать участниками увлекательного расследования, где ирония переплетается с сильными чувствами. Каждая зацепка оказывается двусмысленной, а главный сыщик слишком влюблён, чтобы мыслить здраво.

Интрига и сарказм

Зрителей ожидает интригующий сюжет, пропитанный сарказмом, и любовь, которая действительно выглядит как горе от ума. Не упустите возможность увидеть эту завораживающую постановку!

Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом.