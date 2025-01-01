Меню
Горе от ума
Спектакль Горе от ума

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Горе от ума» в Нижегородском ТЮЗе

Спектакль «Горе от ума» представляет собой комедию в двух действиях, основанную на пьесе Александра Грибоедова. Это произведение стало классикой русской литературы и до сих пор сохраняет актуальность среди зрителей.

Сюжет и конфликты

В центре сюжета находится конфликт между обществом и свободной личностью, разворачивающийся вокруг возвращения Чацкого в Москву. Его стремление к свободе и независимому мышлению сталкивается с консервативными взглядами окружающих. Эта проблема, несмотря на временные рамки, сохраняет свою значимость и в современном мире.

О Нижегородском ТЮЗе

Нижегородский ТЮЗ славится своими классическими постановками и вниманием к детальной работе над текстом. Создавая спектакль по пьесе Грибоедова, театр сохраняет художественную прелесть оригинала, предлагая зрителям знакомые и любимые моменты.

Почему стоит посмотреть

Спектакль насыщен сатирическими моментами и знаменитым анекдотическим диалогами, которые и по сей день вызывают улыбку и поднимают важные социальные вопросы. Это событие будет интересно взрослым и подросткам от 12 лет, изучающим данное произведение в рамках школьной программы. Также наличие умеренной сатиры делает его привлекательно для более широкой аудитории.

Не упустите возможность насладиться классической русской литературой в интерпретации Нижегородского ТЮЗа!

Фотографии

