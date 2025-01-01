Спектакль Горе от ума

Горе от ума: классика в современном свете

Литературное наследие Александра Сергеевича Грибоедова — это, пожалуй, одно из самых значимых произведений русской драмы. Несмотря на то, что автор не успел увидеть свою комедию на сцене из-за жесткой цензуры, её влияние на литературу и театр ощущается до сих пор.

Комедия «Горе от ума» на протяжении двух веков привлекает внимание читателей и зрителей. По всей России circulировало 45 тысяч рукописных экземпляров пьесы, которую читали, обсуждали и цитировали. Знакомы ли вам такие фразы, как: Счастливые часов не наблюдают! , А судьи кто?.. , Свежо предание, а верится с трудом… , или Карету мне, карету!.. ? Эти строки стали пословицами и живут в народной памяти.

Содержательный смысл пьесы

Сюжет комедии знаком многим: Девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку… — эта мысль резонирует с современным обществом. Но что же происходит дальше? Сегодняшняя жизнь пьесы на театральной сцене предлагает новый взгляд на знакомые сюжеты.

Спектакль от Игоря Селина

В новом спектакле, режиссированном Игорем Селиным, задействованы все актеры театра, а также балетная группа. На сцене развернется вселенский маскарад, где мы увидим, сможет ли Александр Андреевич Чацкий противостоять всему фамусовскому свету или его участь уже предопределена.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр в новом исполнении! В ожидании встречи с классикой, которая, как и прежде, задает важные вопросы о человеческой природе и общественных реалиях.