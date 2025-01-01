Спектакль «Горе от ума». Театральная фантасмагория Калмыцкого театра на сцене Театра им. Пушкина

Калмыцкий театр приглашает зрителей на постановку пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума», номинированной на престижную Премию «Золотая Маска». Это классическое произведение вновь оживает на сцене, обретая новые грани и оттенки.

Сюжет и персонажи

В основе сюжета лежит история возвращения молодого дворянина Александра Чацкого в Москву после трехлетней жизни в Европе. Его долгожданная встреча с Софьей, мечтой всей его жизни, оказывается разочарованием: она влюблена в другого. Чацкий сталкивается с непониманием со стороны столичного общества, которое боится его передовых взглядов и даже объявляет его сумасшедшим. В итоге, разочарованный в личной жизни и в обществе, он покидает Москву, оставляя за собой лишь горечь и недоразумение.

Языковая особенность

Спектакль будет представлен на родном языке, благодаря блестящему переводу народного поэта Калмыкии Санджи Каляевича Каляева. Это создает уникальную атмосферу и позволяет глубже понять культурные корни произведения.

Творческая команда

Автор: Александр Грибоедов

Александр Грибоедов Автор перевода на калмыцкий язык: Санджи Каляев

Санджи Каляев Режиссер-постановщик: Борис Манджиев — заслуженный деятель искусств РФ и Республики Калмыкия, лауреат Государственной премии Чувашской Республики.

Борис Манджиев — заслуженный деятель искусств РФ и Республики Калмыкия, лауреат Государственной премии Чувашской Республики. Художник-постановщик: Мария Шуплецова

Мария Шуплецова Автор пластической идеи: Ирина Филиппова — заслуженный деятель искусств РФ

Ирина Филиппова — заслуженный деятель искусств РФ Хореограф-постановщик: Аида Цомаева

Аида Цомаева Художник по свету: Евгений Медведев — заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия

Жанр и атмосфера

Жанр спектакля — фантасмагория, что предполагает сочетание реальности и вымысла, позволяя зрителям погрузиться в мир, где границы между жизнью и искусством стираются. Это создает неповторимую атмосферу, которая оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Приходите на спектакль «Горе от ума» и насладитесь мастерством актеров и творческой командой.