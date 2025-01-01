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Горе от ума
Билеты от 700₽
Киноафиша Горе от ума

Спектакль Горе от ума

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Горе от ума» — классика в новом звучании

Приготовьтесь к уникальному путешествию в мир классической литературы, где оживают страсти, интриги и остроумие! Мы представляем вам музыкальный спектакль по бессмертной комедии Александра Грибоедова «Горе от ума».

Новая интерпретация классики

Это не просто театральная постановка — это яркое и динамичное шоу. Каждая сцена сопровождается живыми музыкальными номерами, а герои говорят с вами на языке современности, сохраняя при этом классический текст, знакомый со школьной программы. Знакомые цитаты, острые диалоги и вечные темы любви, предательства и поиска себя обретают новое звучание благодаря музыке и современной хореографии.

Зрелищность и энергетика

Зрелищность и энергетика спектакля не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Яркие костюмы, великолепные декорации и захватывающая игра актеров создают атмосферу, которая увлечет зрителей всех возрастов. Это спектакль станет настоящим спасением для родителей, стремящихся отвлечь детей от гаджетов!

Приключение для всей семьи

Дети гарантированно забудут о телефонах и планшетах, ведь их ждет настоящее приключение: смех, интриги, музыка и танцы, которые увлекут даже самых искушенных юных зрителей. Приходите всей семьей, чтобы насладиться классикой, которая никогда не стареет, но всегда умеет удивлять!

Не упустите шанс!

Не упустите возможность подарить себе и своим детям незабываемые эмоции! Давайте вместе оживим страницы великого произведения и подарим детям мир, где гаджеты остаются за кулисами, а на сцене — только искренние эмоции и настоящие чувства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
13:00 от 700 ₽
18 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
13:00 от 700 ₽
22 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
13:00 от 700 ₽

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