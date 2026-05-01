Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского
Киноафиша Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского

Спектакль Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Грибоедов на сцене: «Горе от ума» в Севастополе и Краснодаре

В Краснодарском театре драмы имени Горького пройдет спектакль по пьесе Григория Григорьевича Грибоедова «Горе от ума». Это классическое произведение вновь оживает на сцене, приглашая зрителей в мир фамусовского общества, где царит чинопоклонничество и лицемерие.

Главный герой, Александр Чацкий, вернувшись из Европы, сталкивается с устоями, которые противоречат его идеалам. Его афоризмы, такие как «Счастливые часов не наблюдают» и «Ум с сердцем не в ладу», поднимают важные вопросы о любви и честности. Чацкий отказывается подчиняться социальной системе, веря в бескорыстную любовь и правду.

Об актуальности классики

Спектакль обращается не только к историческому контексту 19 века, но и резонирует с современностью. В пьесе звучат фразы, которые легко применимы и сегодня: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» и «А судьи кто?». Эти слова помогают выявить вечные социальные проблемы и человеческие слабости.

Чацкий, выступая против лицемерия и бесчестия, становится символом борьбы за собственную совесть. Его оппоненты не могут преодолеть его стойкость и убеждения, что ведет к его изоляции в обществе.

Спектакль с антрактом

Обратите внимание, что спектакль идет с одним антрактом, что дает возможность зрителям обсудить увиденное и поделиться впечатлениями.

Не упустите возможность насладиться этой выдающейся пьесой, наполненной остротой социальных комментариев и вечными истинами.

Купить билет на спектакль Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского

Помощь с билетами
В других городах
Май
29 мая пятница
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽

Фотографии

Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского

В ближайшие дни

Примадонны
18+
Комедия

Примадонны

30 мая в 17:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 500 ₽
Финист — Ясный сокол
0+
Детский

Финист — Ясный сокол

11 июля в 11:00 Филармония им. Пономаренко
от 300 ₽
Ягиня. Сказание не о любви
6+
Драма

Ягиня. Сказание не о любви

13 июня в 19:30 Veritas
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше