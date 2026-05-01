Спектакль Горе от ума. Севастопольский театр им. Луначарского

Грибоедов на сцене: «Горе от ума» в Севастополе и Краснодаре

В Краснодарском театре драмы имени Горького пройдет спектакль по пьесе Григория Григорьевича Грибоедова «Горе от ума». Это классическое произведение вновь оживает на сцене, приглашая зрителей в мир фамусовского общества, где царит чинопоклонничество и лицемерие.

Главный герой, Александр Чацкий, вернувшись из Европы, сталкивается с устоями, которые противоречат его идеалам. Его афоризмы, такие как «Счастливые часов не наблюдают» и «Ум с сердцем не в ладу», поднимают важные вопросы о любви и честности. Чацкий отказывается подчиняться социальной системе, веря в бескорыстную любовь и правду.

Об актуальности классики

Спектакль обращается не только к историческому контексту 19 века, но и резонирует с современностью. В пьесе звучат фразы, которые легко применимы и сегодня: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» и «А судьи кто?». Эти слова помогают выявить вечные социальные проблемы и человеческие слабости.

Чацкий, выступая против лицемерия и бесчестия, становится символом борьбы за собственную совесть. Его оппоненты не могут преодолеть его стойкость и убеждения, что ведет к его изоляции в обществе.

Спектакль с антрактом

Обратите внимание, что спектакль идет с одним антрактом, что дает возможность зрителям обсудить увиденное и поделиться впечатлениями.

