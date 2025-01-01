Меню
Гордая
Билеты от 900₽
Киноафиша Гордая

Спектакль Гордая

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 3 часа с антрактом
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Мелодрама по роману Достоевского «Униженные и оскорбленные»

«Гордая» — премьера прошедшего сезона, поставленная по роману Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные». Спектакль представляет собой оригинальную интерпретацию классического произведения, погружая зрителей в мир человеческих страстей и сложных отношений.

Мистификация и путешествия во времени

Главный герой спектакля — писатель, который презентует свою новую книгу о своей жизни, сюжет которой перенесен в XIX век. Такая мистификация позволяет персонажам свободно перемещаться между двумя временами, создавая уникальную атмосферу, где современность и историческое прошлое переплетаются, а чувства и переживания героев остаются вечными.

Мелодрама о любви и эгоизме

«Гордая» — это мелодрама, которая исследует темы любви, эгоизма и сложных человеческих отношений. Спектакль раскрывает, что отношения между людьми — это не только радость и страсть, но и испытания, которые требуют жертв и терпимости.

Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Григорий Верник
Григорий Верник
Никита Худяков
Богдан Жилин
Артем Курбатов
Анастасия Ильинская

Купить билет на спектакль Гордая

Помощь с билетами
Сентябрь
30 сентября вторник
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 900 ₽

Фотографии

