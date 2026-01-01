Что происходит, когда вокруг нас всё для других, а о себе забываешь? Спектакль исследует эту тему через призму жизни главной героини Светки. Она кажется знакомой многим из нас: горбатая, скромная, но с ярким внутренним миром. Она читает глянцевые журналы, мечтая о моде, хотя её физические особенности диктуют свои правила.
Автор текста — Ярослава Пулинович, а режиссёр — Екатерина Вяликова. В своих размышлениях о спектакле Вяликова подчеркивает, что Светка — это не просто персонаж. Это образ, знакомый каждому: «Для меня Светка — это моя мама, это я, это несколько моих друзей и знакомых». Спектакль затрагивает важный вопрос: как часто мы живем заботами других, не замечая своих собственных нужд и желаний?
Светка, как и многие женщины, отдает всю себя семье и близким, не оставляя времени для личных нужд. В этой суете она не понимает, что только заботясь о себе, можно по-настоящему сделать счастливыми своих близких. Это противоречие — основная тема спектакля.
Приглашаем вас на спектакль, который заставляет задуматься о настоящем счастье и о том, как важно быть счастливыми самим, чтобы делать счастливыми окружающих!