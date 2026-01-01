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Горбатая
Киноафиша Горбатая

Спектакль Горбатая

18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

«Женское счастье — был бы милый рядом»?..

Что происходит, когда вокруг нас всё для других, а о себе забываешь? Спектакль исследует эту тему через призму жизни главной героини Светки. Она кажется знакомой многим из нас: горбатая, скромная, но с ярким внутренним миром. Она читает глянцевые журналы, мечтая о моде, хотя её физические особенности диктуют свои правила.

О спектакле

Автор текста — Ярослава Пулинович, а режиссёр — Екатерина Вяликова. В своих размышлениях о спектакле Вяликова подчеркивает, что Светка — это не просто персонаж. Это образ, знакомый каждому: «Для меня Светка — это моя мама, это я, это несколько моих друзей и знакомых». Спектакль затрагивает важный вопрос: как часто мы живем заботами других, не замечая своих собственных нужд и желаний?

Темы и идеи

Светка, как и многие женщины, отдает всю себя семье и близким, не оставляя времени для личных нужд. В этой суете она не понимает, что только заботясь о себе, можно по-настоящему сделать счастливыми своих близких. Это противоречие — основная тема спектакля.

Интересные факты

  • Спектакль поднимает актуальные вопросы о роли женщины в современном обществе.
  • Постановка включает элементы личной драмы, что делает её особенно близкой зрителям.
  • Режиссёр Екатерина Вяликова известна своими работами, которые затрагивают глубокие социальные темы.

Приглашаем вас на спектакль, который заставляет задуматься о настоящем счастье и о том, как важно быть счастливыми самим, чтобы делать счастливыми окружающих!

Режиссер
Екатерина Вяликова
В ролях
Марина Гапченко

Фотографии

Горбатая Горбатая
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