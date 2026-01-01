«Женское счастье — был бы милый рядом»?..

Что происходит, когда вокруг нас всё для других, а о себе забываешь? Спектакль исследует эту тему через призму жизни главной героини Светки. Она кажется знакомой многим из нас: горбатая, скромная, но с ярким внутренним миром. Она читает глянцевые журналы, мечтая о моде, хотя её физические особенности диктуют свои правила.

О спектакле

Автор текста — Ярослава Пулинович, а режиссёр — Екатерина Вяликова. В своих размышлениях о спектакле Вяликова подчеркивает, что Светка — это не просто персонаж. Это образ, знакомый каждому: «Для меня Светка — это моя мама, это я, это несколько моих друзей и знакомых». Спектакль затрагивает важный вопрос: как часто мы живем заботами других, не замечая своих собственных нужд и желаний?

Темы и идеи

Светка, как и многие женщины, отдает всю себя семье и близким, не оставляя времени для личных нужд. В этой суете она не понимает, что только заботясь о себе, можно по-настоящему сделать счастливыми своих близких. Это противоречие — основная тема спектакля.

Интересные факты

Спектакль поднимает актуальные вопросы о роли женщины в современном обществе.

Постановка включает элементы личной драмы, что делает её особенно близкой зрителям.

Режиссёр Екатерина Вяликова известна своими работами, которые затрагивают глубокие социальные темы.

Приглашаем вас на спектакль, который заставляет задуматься о настоящем счастье и о том, как важно быть счастливыми самим, чтобы делать счастливыми окружающих!