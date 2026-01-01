Премьера драмы «Гора» в Театре им. Вахтангова

Уфимский государственный татарский театр «Нур» представляет драму «Гора», номинанта премии «Золотая маска» сезона 2024-2025. Этот спектакль погружает зрителя в сложные переплетения истории, любви и культурной ностальгии, рассказывая о судьбе влюбленных, разделенных войной и времени.

Сюжет спектакля

Действие драмы начинается в 90-х годах XX века в городе Югра, куда приезжает журналист из Казани. Его приглашают на встречу к группе татар, и он становится свидетелем выступления местного ансамбля «Сагыну» (в переводе – «ностальгия по родине»). В ходе мероприятия он знакомится с автором проникновенной песни «Раненная птица» — инвалидом-колясочником Саетом Зилаяровым. Оба героя оказываются родом из Башкортостана, и между ними завязывается разговор о любви и утрате.

Спектакль переносит зрителей в прошлое — в деревню Таллыкулево, где в 30-40-е годы XX века происходит первая встреча 19-летнего лесника Саета и 15-летней Муниры. Их трогательная история любви, наполненная надеждой и трудностями, прерывается вмешательством войны и судьбы. Сает идёт на фронт, а Мунира остаётся верной своему обету, ожидая его возвращения.

Темы и проблемы

Драма затрагивает важные темы — любовь и верность, а также испытания, которые бросает жизнь. Спектакль показывает, как война меняет судьбы людей, растрачивая не только жизни, но и мечты. Судьба Саета и Муниры становится символом тех, кто ждал и верил даже в самые безнадежные времена.

Значимость спектакля

«Гора» — это не просто история о любви, это попытка сохранить культурную память и обратиться к корням. В спектакле звучит музыка, стихи и песни, которые оживляют атмосферу и создают эффект сопричастности зрителей к происходящему на сцене. Драма заставляет задуматься о важности сохранения традиций и ценностей, передаваемых из поколения в поколение.

