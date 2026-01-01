Оповещения от Киноафиши
Гора
Киноафиша Гора

Спектакль Гора

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О спектакле

История любви на фоне величия гор

В Театре «Нур» зрителям предстоит ознакомиться с трогательной историей любви двух сердец, действие которой разворачивается на фоне величественных гор. Эти природные гиганты, на протяжении веков влекущие людей своей красотой и неизменной мощью, становятся не только местом для романтики, но и символом человеческих страстей и алчности.

Горы, когда-то считавшиеся священным местом, теряют свой сакральный смысл. Вековые традиции, которые некогда связывали влюбленных и придавали их клятвам особую значимость, начинают забываться. Под натиском современных реалий гора превращается в объект наживы, а её величие остается лишь фоном для человеческих ошибок.

Однако, природа всегда откликается на действия людей. Простит ли Гора, израненная жадностью и предательством, тех, кто забыл о своих обещаниях? Как отразится боль матушки-земли на судьбах тех, кто ослушался её вечных законов? Эти вопросы ставятся в центре спектакля, приглашающего зрителей задуматься о глубокой связи между природой и человеческими судьбами.

Не упустите возможность стать свидетелями этой захватывающей истории на сцене театра, где природа и чувства переплетаются в увлекательный и глубокий сюжет.

 

В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
14 апреля вторник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

