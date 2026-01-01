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Good Orchestra: Мировые рок-хиты на крыше
Билеты от 3000₽
Киноафиша Good Orchestra: Мировые рок-хиты на крыше

Good Orchestra: Мировые рок-хиты на крыше

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт на крыше в Москве

На теплой крыше пространства Omega Rooftop прозвучат мировые рок-хиты в исполнении Good Orchestra. Это уникальное сочетание классического рока и яркого джазового звучания, где саксофоны, тромбоны и трубы создают незабываемую атмосферу.

В программе концерта – культовые композиции от таких легендарных групп, как The Beatles, Depeche Mode, Linkin Park, Кино и Король и Шут. Зрители смогут насладиться как проникновенной «Hotel California», так и драйвовой «Аргентина-Ямайка». Каждая композиция обретает новое, неожиданное звучание в исполнении музыкантов.

Good Orchestra не просто исполняет музыку – они создают ее заново, даря зрителям уникальный опыт, который запоминается надолго. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Good Orchestra: Мировые рок-хиты на крыше

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Октябрь
31 октября суббота
20:00
Omega Rooftop Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 3000 ₽

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