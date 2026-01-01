Good Orchestra: Мировые рок-хиты на крыше

Концерт на крыше в Москве

На теплой крыше пространства Omega Rooftop прозвучат мировые рок-хиты в исполнении Good Orchestra. Это уникальное сочетание классического рока и яркого джазового звучания, где саксофоны, тромбоны и трубы создают незабываемую атмосферу.

В программе концерта – культовые композиции от таких легендарных групп, как The Beatles, Depeche Mode, Linkin Park, Кино и Король и Шут. Зрители смогут насладиться как проникновенной «Hotel California», так и драйвовой «Аргентина-Ямайка». Каждая композиция обретает новое, неожиданное звучание в исполнении музыкантов.

Good Orchestra не просто исполняет музыку – они создают ее заново, даря зрителям уникальный опыт, который запоминается надолго. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!