Good Old Dixieland
Киноафиша Good Old Dixieland

Good Old Dixieland

Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Диксиленд в джаз-клубе «Союз композиторов»

В джаз-клубе «Союз композиторов» выступит группа GOOD OLD DIXIELAND, московский джаз-бэнд, исполняющий традиционный диксиленд. Коллектив известен своими интерпретациями джазовых стандартов, таких как «When the Saints Go Marching In», «Basin Street Blues», «St. Louis Blues» и «Tiger Rag». Живое звучание и аутентичное исполнение делают концерты особенно привлекательными для любителей классического джаза.

Творческая атмосфера клуба

Клуб «Союз композиторов» славится приглашением как российских, так и мировых звезд джаза, что создает уникальную атмосферу для зрителей. Здесь вы сможете насладиться не только музыкой, но и историей джаза, поскольку репертуар группы включает хиты начала XX века, в том числе произведения Луи Армстронга, Джелли Ролл Мортона и Кинга Оливера.

Искусство импровизации

Диксиленд, в котором играет GOOD OLD DIXIELAND, представляет собой небольшие духовые группы, известные своим мастерством коллективной импровизации. На каждом выступлении музыканты возрождают дух городских праздников начала прошлого века — соломенные шляпы канотье, бабочки и полосатые жилеты, сверкающие на солнце духовые инструменты создают в зале атмосферу веселья, где танцуют шэг и чарльстон.

Опыт команды

Каждый музыкант группы имеет богатый опыт игры в джаз-бэндах и духовых оркестрах. Однако, именно желание исполнять музыку 20-х годов в её аутентичном звучании стало основой появления этого проекта. Их музыкальные номера, поддерживаемые ритм-секцией из гитары, контрабаса и ударных, не оставят равнодушным никого.

Социальная активность

Dixie Providance Band активно участвует в праздничных мероприятиях Москвы, сотрудничает с танцевальными школами и выступает на корпоративных мероприятиях. Музыканты уверены, что традиционный джаз — это не просто история, а живая и актуальная музыка: «Мы снова живем в двадцатые, let’s make it dixie!»

Состав участников

  • Труба — Толя Воробьев, Денис Новиков
  • Кларнет — Юра Портнов
  • Тромбон — Миша Краснопольский
  • Саксофон, вокал — Базиль Мальцев
  • Гитара — Петя Смирнов
  • Контрабас — Лёша Мельниченко (бенд-лидер)
  • Барабаны — Саша Шевченко

Июнь
Июль
25 июня четверг
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽
29 июля среда
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 1500 ₽

