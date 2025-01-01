Gonzo Fellaz — первый сольный концерт

Премьера сольного концерта Gonzo Fellaz

20 сентября пройдет уникальное событие — первый полноценный сольный концерт группы Gonzo Fellaz. Это не просто концерт, а музыкальный опыт, о котором вы долго будете вспоминать. Готовьтесь к вечернему погружению в мир их творчества!

Что вас ждет на концерте

В программе выступления — не только известные хиты, но и композиции, которые еще ни разу не звучали со сцены. Вы сможете услышать как любимые треки, так и свежие песни с нового альбома группы. Это отличный способ стать первыми слушателями нового материала!

Специальные гости

Концерт обещает немало сюрпризов. В программы примут участие специальные гости, но их имена пока остаются под завесой тайны. Уверяем вас: если вы когда-либо говорили, что понравился совместный трек, вы точно увидите своих любимых исполнителей на одной сцене с Gonzo Fellaz.

Подготовьтесь заранее

Не забудьте запомнить дату и подготовиться к незабываемому вечеру. Чистите кеды и учите слова — у вас достаточно времени! А если вы еще не приобрели мерч группы, самое время сделать это — обещаем, его будет много.

Не упустите шанс стать частью исторического события в мире музыки. Ждем вас на концерте!