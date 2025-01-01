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Gong show в Popravka bar
Киноафиша Gong show в Popravka bar

Gong show в Popravka bar

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Самый азартный стендап в «Popravka bar»

Приглашаем вас на уникальный стендап-формат, который обещает быть самым азартным и непредсказуемым! На сцене «Popravka bar» комики сразятся за звание самого смешного, и только самые удачливые смогут продержаться до финала.

Правила шоу

Каждый комик имеет всего 5 минут, чтобы рассмешить зрителей. Однако, если в течение 30 секунд зал не смеется, звучит гонг, и комик вынужден покинуть сцену. Представьте себе, как они стараются вызвать смех, понимая, что на кону — не только их репутация, но и шанс побороться за денежный приз!

Финалисты и призы

Те, кому удастся продержаться целых 5 минут, проходят в финал. В финале комики выступают ровно по минуте, и именно зрители решают, кто получит заветный приз. Ваши аплодисменты могут стать решающими!

Не пропустите!

Это шанс увидеть, как комики сражаются за ваше внимание и смех. Каждый вечер в «Popravka bar» становится настоящим театром абсурда и юмора. Приходите поддержать своих любимцев и узнайте, кто станет победителем на этой захватывающей битве смеха!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:20 от 300 ₽

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