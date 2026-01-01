Оповещения от Киноафиши
Gong show в Popravka bar

О концерте

Непредсказуемый стендап: борьба за смех

Приготовьтесь к захватывающему вечеру стендапа, где каждый комик будет бороться за ваше внимание и смех. В этом уникальном формате выступления каждый участник старается развеселить публику в течение пяти минут. Если в течение 30 секунд зал не смеётся, то раздастся громкий сигнал гонга, и комик покинет сцену, оставив за собой лишь горечь неудачи.

Но не спешите прощаться с комиками! Зрители имеют возможность «выкупить» понравившегося артиста, предоставив ему шанс на дополнительное выступление. Это значит, что вы не просто зрители, а активные участники процесса, имеющие возможность влиять на сценическое представление.

Те, кто сумеет удержать зал на протяжении пяти заветных минут, переходят в финал. Финалисты выступают ровно одну минуту, и именно в этот момент зрители решают, кто из комиков станет обладателем денежного приза и звания самого смешного.

Важно отметить, что спектакль предназначен только для зрителей старше 18 лет. Приходите за хорошим настроением и яркими эмоциями!

Март
Апрель
8 марта воскресенье
21:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 300 ₽
5 апреля воскресенье
21:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 300 ₽
12 апреля воскресенье
21:00
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
от 300 ₽

В ближайшие дни

Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается
6+
Классическая музыка
Хор Сретенского монастыря. Великой Победе посвящается
16 апреля в 19:00 Октябрьский
от 3000 ₽
«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце
6+
Классическая музыка
«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце
5 апреля в 15:00 Особняк Румянцева
от 1700 ₽
Рекорд оркестр
16+
Поп Рок Фолк
Рекорд оркестр
25 апреля в 20:00 Jagger
от 2000 ₽
