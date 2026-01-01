Gong show в Popravka bar

Непредсказуемый стендап: борьба за смех

Приготовьтесь к захватывающему вечеру стендапа, где каждый комик будет бороться за ваше внимание и смех. В этом уникальном формате выступления каждый участник старается развеселить публику в течение пяти минут. Если в течение 30 секунд зал не смеётся, то раздастся громкий сигнал гонга, и комик покинет сцену, оставив за собой лишь горечь неудачи.

Но не спешите прощаться с комиками! Зрители имеют возможность «выкупить» понравившегося артиста, предоставив ему шанс на дополнительное выступление. Это значит, что вы не просто зрители, а активные участники процесса, имеющие возможность влиять на сценическое представление.

Те, кто сумеет удержать зал на протяжении пяти заветных минут, переходят в финал. Финалисты выступают ровно одну минуту, и именно в этот момент зрители решают, кто из комиков станет обладателем денежного приза и звания самого смешного.

Важно отметить, что спектакль предназначен только для зрителей старше 18 лет. Приходите за хорошим настроением и яркими эмоциями!