Концерт GONE.Fludd в Ростове-на-Дону

2 августа на Кроп Арена Воздух состоится концерт популярного исполнителя GONE.Fludd. Это событие пройдет под открытым небом в рамках его летнего тура 4EVER SUMMER.

Что ожидать от концерта?

GONE.Fludd, известный своим уникальным стилем и яркими выступлениями, порадует зрителей лучшими хитами и новыми треками. Его музыка сочетает различные жанры, включая хип-хоп и поп, что делает каждое выступление незабываемым.

Информация для зрителей

Дата: 2 августа

2 августа Место: Кроп Арена Воздух, Ростов-на-Дону

Кроп Арена Воздух, Ростов-на-Дону Начало: Время уточняется на официальных каналах артиста

Почему стоит посетить?

Концерты под открытым небом — это всегда особая атмосфера. Встреча с единомышленниками, яркие эмоции и возможность насладиться живой музыкой делают такие мероприятия незабываемыми. Не упустите шанс стать частью этого летнего музыкального события!