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GONE.Fludd
Киноафиша GONE.Fludd

GONE.Fludd

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт GONE.Fludd в Ростове-на-Дону

2 августа на Кроп Арена Воздух состоится концерт популярного исполнителя GONE.Fludd. Это событие пройдет под открытым небом в рамках его летнего тура 4EVER SUMMER.

Что ожидать от концерта?

GONE.Fludd, известный своим уникальным стилем и яркими выступлениями, порадует зрителей лучшими хитами и новыми треками. Его музыка сочетает различные жанры, включая хип-хоп и поп, что делает каждое выступление незабываемым.

Информация для зрителей

  • Дата: 2 августа
  • Место: Кроп Арена Воздух, Ростов-на-Дону
  • Начало: Время уточняется на официальных каналах артиста

Почему стоит посетить?

Концерты под открытым небом — это всегда особая атмосфера. Встреча с единомышленниками, яркие эмоции и возможность насладиться живой музыкой делают такие мероприятия незабываемыми. Не упустите шанс стать частью этого летнего музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 2 августа
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
20:00 от 3200 ₽

Фотографии

GONE.Fludd GONE.Fludd

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