2 августа на Кроп Арена Воздух состоится концерт популярного исполнителя GONE.Fludd. Это событие пройдет под открытым небом в рамках его летнего тура 4EVER SUMMER.
GONE.Fludd, известный своим уникальным стилем и яркими выступлениями, порадует зрителей лучшими хитами и новыми треками. Его музыка сочетает различные жанры, включая хип-хоп и поп, что делает каждое выступление незабываемым.
Концерты под открытым небом — это всегда особая атмосфера. Встреча с единомышленниками, яркие эмоции и возможность насладиться живой музыкой делают такие мероприятия незабываемыми. Не упустите шанс стать частью этого летнего музыкального события!