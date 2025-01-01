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GONE.Fludd
Киноафиша GONE.Fludd

GONE.Fludd

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Летний концерт GONE.Fludd в Сочи

5 августа Сочи станет площадкой для незабываемого летнего концерта GONE.Fludd. Мероприятие пройдет под открытым небом в рамках тура 4EVER SUMMER. Концерт состоится на уютной площадке VinoGrad, которая обещает создать атмосферу полного погружения в музыку.

Информация о концерте

GONE.Fludd — это один из самых ярких представителей современного музыкального направления в России. Его творчество сочетает в себе элементы хип-хопа, инди и электронной музыки, что делает каждое выступление уникальным. Концерт в Сочи станет отличной возможностью насладиться живым исполнением популярных треков артиста.

Локация VinoGrad

Площадка VinoGrad известна своими уютными атмосферными вечерами. В этом году здесь пройдет множество летних мероприятий, и концерт GONE.Fludd — одно из самых ожидаемых событий. Удобное расположение и возможность насладиться музыкой на свежем воздухе делают VinoGrad идеальным местом для летнего отдыха.

Как добраться

VinoGrad находится в центре Сочи, что делает его доступным для всех желающих. Рекомендуем заранее планировать свой маршрут, чтобы не пропустить начало концерта. Также стоит обратить внимание на погоду, чтобы одеться комфортно для вечернего выступления.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Билеты на концерт можно приобрести онлайн, а также в кассах VinoGrad. Ждем вас на летнем концерте GONE.Fludd!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 5 августа
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 3200 ₽

Фотографии

GONE.Fludd GONE.Fludd

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