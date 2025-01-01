Концерт GONE.Fludd в Краснодаре

3 августа в Краснодаре пройдет незабываемый концерт популярного исполнителя GONE.Fludd. Это событие состоится под открытым небом в рамках его летнего тура 4EVER SUMMER.

Место проведения

Концерт пройдет на площадке Кроп Арена Воздух. Это одно из самых атмосферных мест города, идеально подходящее для летнего музыкального события.

О GONE.Fludd

GONE.Fludd — это яркий представитель современного хип-хопа, который завоевал сердца поклонников своими уникальными текстами и запоминающимися мелодиями. Его музыка сочетает элементы различных жанров, что делает каждое выступление по-настоящему уникальным.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрителей ждут не только хиты исполнителя, но и энергичная атмосфера, неповторимые визуальные эффекты и возможность погрузиться в мир музыки под открытым небом. GONE.Fludd всегда удивляет своих поклонников новыми звучаниями и неожиданными коллаборациями.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого яркого музыкального события.

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением GONE.Fludd и провести летний вечер в компании хорошей музыки!