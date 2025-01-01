Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
GONE.Fludd
Киноафиша GONE.Fludd

GONE.Fludd

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт GONE.Fludd в Краснодаре

3 августа в Краснодаре пройдет незабываемый концерт популярного исполнителя GONE.Fludd. Это событие состоится под открытым небом в рамках его летнего тура 4EVER SUMMER.

Место проведения

Концерт пройдет на площадке Кроп Арена Воздух. Это одно из самых атмосферных мест города, идеально подходящее для летнего музыкального события.

О GONE.Fludd

GONE.Fludd — это яркий представитель современного хип-хопа, который завоевал сердца поклонников своими уникальными текстами и запоминающимися мелодиями. Его музыка сочетает элементы различных жанров, что делает каждое выступление по-настоящему уникальным.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрителей ждут не только хиты исполнителя, но и энергичная атмосфера, неповторимые визуальные эффекты и возможность погрузиться в мир музыки под открытым небом. GONE.Fludd всегда удивляет своих поклонников новыми звучаниями и неожиданными коллаборациями.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого яркого музыкального события.

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением GONE.Fludd и провести летний вечер в компании хорошей музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 августа
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 3200 ₽

Фотографии

GONE.Fludd GONE.Fludd

В ближайшие дни

Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
6 августа в 21:00 The Rock Bar
от 300 ₽
Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
6+
Живая музыка
Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
23 августа в 20:30 Амфитеатр
от 2500 ₽
Опытный микрофон
16+
Юмор
Опытный микрофон
23 июля в 20:00 Ринго
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше