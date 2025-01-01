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Голубые береты
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Голубые береты

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты» в Самаре

Ансамбль ВДВ «Голубые береты» готов порадовать зрителей незабываемым концертом, который состоится в Самарском доме офицеров. Это мероприятие обещает стать ярким событием для поклонников военно-патриотической музыки.

Что ждать от концерта?

В программе концерта — лучшие произведения ансамбля, которые стали настоящими хитами среди зрителей. «Голубые береты» известны своим уникальным звучанием, в котором сочетаются традиции военной музыки и современные музыкальные тренды.

Интересные факты

  • Ансамбль был создан в 1966 году и стал одним из символов ВДВ.
  • «Голубые береты» активно участвуют в патриотических акциях и мероприятиях, поддерживая военнослужащих и их семьи.
  • В репертуаре ансамбля не только военно-патриотические песни, но и популярные мелодии, которые знакомы многим зрителям.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Самарского дома офицеров и на официальном сайте. Рекомендуем забронировать места заранее, так как мероприятие ожидает большой интерес.

Не упустите шанс стать частью этого необычного музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 сентября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1600 ₽
Самара, 8 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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