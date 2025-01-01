Голубой огонек в Алматы

Помните, как в окнах домов переливались светом красочные гирлянды, а мы старательно вырезали снежинки из салфеток? Это время, когда мы верили в новогодние чудеса, вновь возвращается!

Этим вечером у вас будет уникальная возможность стать частью настоящего новогоднего голубого огонька. 26 декабря Анна Бородихина и Алексей Андреев подарят залу живой вокал, исполняя песни, знакомые с детства.

Музыкальные воспоминания

Мы будем петь все вместе! В каждой ноте будут звучать отголоски 1987, 1995 и 2000 годов. Под мелодии «Снежинки» и «Метели» будет мерцать ёлка, а кто-то из наших гостей найдет билет на новый сезон Неквартирников.

Волшебство вечера

В программу включены:

Игристое, которое словно прошепчет: «Скоро всё загаданное сбудется»;

Фуршет с самыми новогодними закусками;

Танцы в мерцании гирлянд и под счастливыми взглядами гостей.

Адрес и атмосфера

Место проведения: ул. Текстильная, 14. Этот вечер идеально подходит для свидания или встречи с теми, с кем всегда хотелось встретить Новый год. Также он станет отличным вариантом для небольшого корпоративного мероприятия, которое поможет укрепить командный дух и лучше узнать коллег.