Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «История игрушек 5» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голубое и зеленое
Киноафиша Голубое и зеленое

Спектакль Голубое и зеленое

12+
Режиссер Александр Онуфриев
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О спектакле

Лирический этюд о первой любви

Спектакль по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зелёное» представляет собой тонкий и трогательный акварельный этюд о первой любви. Он затрагивает хрупкие и ранимые чувства, исследуя неизбежность взросления, которое приносит не только радость открытий, но и горечь разочарований.

В дипломной работе выпускники МГИКа поднимают вечные темы любви и верности, задаваясь важными вопросами: как и зачем сохранять наивный, светлый взгляд на мир? Как жить, когда в романтичную жизнь врывается суровая реальность? И как найти себя и своё место в мире?

«Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!» — эта фраза из рассказа Юрия Казакова становится эпиграфом к спектаклю, отражая его атмосферу и настроение.

Команда спектакля

МГИК
Мастерская Заслуженной артистки РФ А. В. Хованской
Режиссёр-педагог: А. И. Онуфриев
Педагог по вокалу: М. Д. Вьюнова
Музыкальное оформление: Е. Жуйков

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше