Лирический этюд о первой любви

Спектакль по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зелёное» представляет собой тонкий и трогательный акварельный этюд о первой любви. Он затрагивает хрупкие и ранимые чувства, исследуя неизбежность взросления, которое приносит не только радость открытий, но и горечь разочарований.

В дипломной работе выпускники МГИКа поднимают вечные темы любви и верности, задаваясь важными вопросами: как и зачем сохранять наивный, светлый взгляд на мир? Как жить, когда в романтичную жизнь врывается суровая реальность? И как найти себя и своё место в мире?

«Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!» — эта фраза из рассказа Юрия Казакова становится эпиграфом к спектаклю, отражая его атмосферу и настроение.

Команда спектакля

МГИК

Мастерская Заслуженной артистки РФ А. В. Хованской

Режиссёр-педагог: А. И. Онуфриев

Педагог по вокалу: М. Д. Вьюнова

Музыкальное оформление: Е. Жуйков