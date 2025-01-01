Меню
Голубка
Киноафиша Голубка

Спектакль Голубка

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 12+
Режиссер Екатерина Кислова
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Голубка»: Искусство движения и звука на сцене ЦДР на Беговой

Однообразная и монотонная жизнь Джонатана Ноэля сталкивается с неожиданным поворотом, когда у двери его комнаты появляется голубь. Эта встреча с птицей меняет привычный уклад его жизни и становится началом увлекательного путешествия.

Хореографический спектакль Екатерины Кисловой по рассказу Патрика Зюскинда представляет собой уникальную работу в синтетическом театральном направлении soundrama. Здесь текст превращается в музыку, а история рассказывается с помощью условного языка движения. Каждый элемент спектакля призван передать глубину эмоций и настроений, создавая неповторимую атмосферу.

О спектакле и его истоках

Постановка «Голубка» стала результатом работы хореографической лаборатории Центра драматургии и режиссуры. Участниками лаборатории стали студенты и выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС), факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы. Это сотрудничество дало возможность молодым талантам проявить себя в оригинальной интерпретации классической истории.

Фестивали и премьеры

Спектакль «Голубка» был представлен на XXVI Международном фестивале современного танца OPEN LOOK в Санкт-Петербурге в 2024 году, что подтверждает его высокий художественный уровень. Премьера спектакля состоялась 9 марта 2024 года в Учебном театре ГИТИСа, а затем, 5 октября 2024 года, он будет показан на сцене ЦДР.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает погрузить вас в мир эмоций и музыки!

Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
