Голубиная книга
Голубиная книга

Голубиная книга

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Ансамбль Дмитрия Покровского в Музыкальной квартире на Тверской. Погружение в древнюю русскую культуру

В программе Ансамбля Дмитрия Покровского «Голубиная книга» прозвучат старинные былины и духовные стихи. Это уникальное представление позволит зрителям прикоснуться к истокам русской культуры и народного творчества, где переплетаются мифы и реальность.

Смысл и содержание

Старина — это сказание, которое передаёт представления русского народа о мире, о добре и зле, о богатырях и героях. Она объединяет быль и миф, раскрывая народное миропонимание и глубинные чувства. Именно здесь находятся истоки русского духа и души, которые формируют национальное сознание.

Что такое Книга Голубиная?

«Голубиная книга», также известная как «Глубинная книга», представляет собой неисчерпаемое сокровище знаний. Она хранит мудрость о происхождении мира и сущности всего живого. Ответы на главные вопросы бытия, такие как «что есть человек и мир вокруг него», содержатся в её содержании. Это книга, исполненная Святого Духа, чей символ — голубь.

Значение для современного зрителя

«Голубиная книга» — это не только эпос и притча, но и глубокое философское произведение, которое соединяет языческие и христианские мотивы. Она напоминает о том, что «народ, не знающий своих корней, не достоин будущего», и подчеркивает важность духовной культуры каждой нации.

В трудные времена именно народные песни и сказания вдохновляют и вселяют надежду, укрепляют веру и воспевают любовь к родной земле. Познакомьтесь с этой удивительной программой и откройте для себя богатство русской культуры через призму «Голубиной книги».

Ноябрь
28 ноября пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

