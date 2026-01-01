Оповещения от Киноафиши
Голубцы по объявлению
Спектакль Голубцы по объявлению

Режиссер Евгений Дубовик
Продолжительность 2 часа с антрактом

О спектакле

Драматическая комедия в 2-х действиях «Голубцы по объявлению»

В центре сюжета этой увлекательной драматической комедии оказывается некогда любящая и любимая супруга. Она принимает непростое решение — пристроить своего мужа "в рабочем состоянии" в хорошие руки. Однако неожиданная инициатива приводит к новым поворотам в судьбе героев пьесы.

На протяжении всей истории авторы исследуют, как часто люди стремятся к тому, что кажется чужим и привлекательным. Это приводит к комичным ситуациям и неожиданным развязкам, даря зрителям массу поводов для смеха.

Что ожидать от спектакля?

Зрителей ожидает непредсказуемый сюжет, полный неожиданных поворотов и яркой актёрской игры. В этот день вы сможете насладиться не только комическими событиями, но и глубоким исследованием человеческих отношений, которое невозможно не оценить.

Не упустите возможность стать частью этой весёлой истории. Приходите и получите для себя истинное театральное наслаждение!

Март
Апрель
22 марта воскресенье
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽
30 апреля четверг
19:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽

