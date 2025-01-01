Спектакль Голубая камея (Минск)

Меню
Голубая камея (Минск)
Действие спектакля разворачивается в 1775 году в Санкт-Петербурге и Венеции. В центре сюжета — княжна Елизавета Тараканова, которая объявила себя наследницей российского престола. Императрица Екатерина II решает выманить самозванку из безопасной Италии в Россию, чтобы расправиться с ней. Для этого она отправляет в Венецию графа Алексея Орлова, героя русско-турецкой войны и известного обольстителя.

Запутанные интриги и романтика

Вместе с Орловым отправляется Шустов — служащий российского консульства и тайный резидент в Италии. В Венеции графу открывается правда: княжна Тараканова оказалась жертвой международных интриг. Она — сирота, выросшая в монастыре, и лишь хочет подтвердить своё знатное происхождение, о чем свидетельствует голубая камея с императорским вензелем, оставшаяся ей от неизвестных родителей.

Между графом и княжной стремительно разгорается роман. Алексей решает обвенчаться с Елизаветой, надеясь, что его титул и военная слава избавят её от преследований на родине. Однако между героями возникает предательство: Шустов, находящийся в тайной ненависти к Орлову, подменяет священника на ряженого. В результате брак оказывается недействительным, и как только княжна ступает на российскую землю, её арестовывают.

Борьба за свободу и милосердие

Орлов обращается к императрице с просьбой о милосердии, но все его попытки вызволить Тараканову терпят неудачу. Кажется, что будущее Алексея и Елизаветы сулит лишь отчаяние и погибель.

Однако денщик графа Сомов и секретарь княжны Нуаре уговаривают княгиню Пашкову проявить участие в этом деле. Встретившись с Таракановой и увидев камею, Пашкова «узнаёт» в Елизавете своё некогда потерянное дитя.

Новая надежда на счастье

Теперь Тараканова, как дочь фрейлины, более не может претендовать на российскую корону. Екатерина II дарует ей свободу, поручая Шустову распространить слух о её гибели во время наводнения. Императрица желает Алексею и Елизавете мира и счастья, а в финале все объединяются в гимне великому чувству — торжествует любовь!

Этот спектакль обещает стать настоящим театральным событием, соединяя исторические факты и яркие эмоции. Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о любви, предательстве и надежде!

В других городах

Рязань, 7 декабря
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 800 ₽

