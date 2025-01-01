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Golovnya Big Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Golovnya Big Band

Golovnya Big Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Golovnya Big Band: Бессмертные хиты свинга и авторская музыка

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Golovnya Big Band, который состоится в ближайшие дни. Этот оркестр, состоящий из выдающихся солистов, подарит зрителям магию свинга и оригинальные авторские композиции.

Что вас ждет?

На концерте прозвучат бессмертные хиты свинга, которые перенесут вас в эпоху 30-х и 40-х годов, когда музыка была яркой, а ритмы - захватывающими. Golovnya Big Band славится своим мастерством и энергией, что делает каждое выступление уникальным.

Интересные факты

  • История ансамбля: Golovnya Big Band был основан в 2010 году и с тех пор стал одним из самых популярных биг-бендов страны.
  • Солисты: В составе коллектива выступают талантливые музыканты, многие из которых являются лауреатами международных конкурсов.
  • Музыкальный репертуар: В программу входят не только классические свинговые стандарты, но и оригинальные композиции, написанные специально для оркестра.

Не пропустите!

Проведите вечер в компании великолепной музыки и незабываемых эмоций. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
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