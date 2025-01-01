Меню
Головлевы
Киноафиша Головлевы

Спектакль Головлевы

16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Господа Головлевы»: театральное переосмысление

Режиссер Сергей Федотов, известный своими интерпретациями классики, приглашает зрителей на постановку, где подлинная русская жизнь оживает на сцене. Откройте для себя сложный мир Салтыкова-Щедрина, полный глубоких образов и неожиданных поворотов. «Господа Головлевы» представляют собой театральное воплощение русской души, где мистика деревенского быта, юмор и карнавал, гротеск и колоритные характеры создают уникальное зрелище.

Загадка Головлевых

Роман «Господа Головлевы» — это история о семье, погруженной в воронку разрушения и энтропии. Кто же виновник их бед: грубая мать, стремящаяся к власти, отец с темным прошлым, или тот, кого называют Иудушкой? Приходите и попытайтесь разгадать эту тайну вместе с нами.

 

Режиссер
Сергей Федотов
В ролях
Вера Сергеева
Тимофей Мамлин
Александр Шарафутдинов
Анатолий Григорьев
Леонид Иванов

Купить билет на спектакль

Расписание

Расписание
Фотографии

Головлевы

