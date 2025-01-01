Премьера спектакля «Головлёвы» по роману Салтыкова-Щедрина в театре "Линии". Ростов-на-Дону

Театр "Линии" приглашает зрителей на премьеру спектакля «Головлёвы», поставленного по знаменитому роману М.Е. Салтыкова-Щедрина. Режиссёр Андрей Бахарев погружает нас в мир поместья Головлёво, где царит атмосфера семейных конфликтов и внутренней борьбы.

О сюжете

Действие спектакля разворачивается вокруг Арины Петровны, властной матери, которая жесткой хваткой держит в подчинении всех членов своей семьи. Однако, под внешним благополучием скрываются глубокие внутренние травмы.

Сыновья Арины Петровны сталкиваются с различными вызовами. Порфирий ищет выгоду в родных, в то время как Степан выбирает путь саморазрушения, не находя своего места в жизни. Павел, чувствуя себя лишним, страдает от ощущения ненужности. Каждый из них становится жертвой чужой жадности и жестокости.

Вопросы о любви

Спектакль поднимает важные вопросы: может ли любовь в такой семье быть более чем иллюзией? Или она скрыта в тайниках души каждого героя?

Актерский состав

В спектакле участвуют студенты 4 курса Ростовского-на-Дону филиала ВГИК, обучающиеся в мастерской народного артиста РФ В.П. Фокина и заслуженного артиста РФ Н.М. Ханжарова. Их талант и свежий взгляд на классический текст создают уникальную атмосферу на сцене.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о семье и любви. Премьера состоится в ближайшее время, следите за анонсами!