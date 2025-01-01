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Голова
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Спектакль Голова

Постановка
Театр на Литейном 18+
Режиссер Кирилл Люкевич
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мистическая комедия «Голова» в Театре на Литейном

Пьеса Константина Стешика впервые была представлена в 2022 году на фестивале «Пять вечеров» им. А. Володина в рамках программы «Первая читка». Она сразу покорила экспертов и вошла в финальный шорт-лист программы, став фаворитом благодаря необычному сюжету и сочетанию юмора, абсурда и философских размышлений.

Мистический сюжет с кухонным юмором

Трое друзей, засиживаясь на кухне, пытаются разгадать тайны мироздания. Все идет своим чередом, пока они не находят… человеческую голову. Этот необычный «оракул» становится участником их дискуссий о жизни и смерти, земном и божественном, предопределении и свободе выбора.

Режиссерское видение

Кирилл Люкевич создает постановку, в которой смешиваются абсурд, юмор и тонкая ирония. Спектакль напоминает каждому зрителю о тех моментах, когда за обычным кухонным столом вдруг поднимались разговоры о вечном.

Предупреждение для зрителей
Некоторые сцены содержат сниженно-грубую лексику, что делает спектакль еще ближе к реалистичному звучанию.

Почему стоит посмотреть?

  • Уникальная пьеса современного драматурга, которая завоевала признание еще на этапе читки.
  • Баланс юмора и философии, заставляющий задуматься над вечными вопросами.
  • Смелая режиссура Кирилла Люкевича, подчеркивающая абсурд и глубину человеческого сознания.

Погрузитесь в мистическую атмосферу спектакля «Голова», чтобы испытать весь спектр эмоций — от смеха до размышлений о судьбе и жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
20:00 от 1300 ₽
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Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
20:00 от 1300 ₽

Фотографии

Голова Голова Голова Голова Голова

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