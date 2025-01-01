Спектакль Голова

Пьеса Константина Стешика впервые была представлена в 2022 году на фестивале «Пять вечеров» им. А. Володина в рамках программы «Первая читка». Она сразу покорила экспертов и вошла в финальный шорт-лист программы, став фаворитом благодаря необычному сюжету и сочетанию юмора, абсурда и философских размышлений.
Мистический сюжет с кухонным юмором
Трое друзей, засиживаясь на кухне, пытаются разгадать тайны мироздания. Все идет своим чередом, пока они не находят… человеческую голову. Этот необычный «оракул» становится участником их дискуссий о жизни и смерти, земном и божественном, предопределении и свободе выбора.
Режиссерское видение
Кирилл Люкевич создает постановку, в которой смешиваются абсурд, юмор и тонкая ирония. Спектакль напоминает каждому зрителю о тех моментах, когда за обычным кухонным столом вдруг поднимались разговоры о вечном.
Предупреждение для зрителей
Некоторые сцены содержат сниженно-грубую лексику, что делает спектакль еще ближе к реалистичному звучанию.
Почему стоит посмотреть?
Погрузитесь в мистическую атмосферу спектакля «Голова», чтобы испытать весь спектр эмоций — от смеха до размышлений о судьбе и жизни.