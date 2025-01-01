Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голоса
Киноафиша Голоса

Спектакль Голоса

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальная постановка «Голоса» в Театре «Драм. Площадка»

Театр «Драм. Площадка» рад представить свою новую премьеру — спектакль «Голоса». Это яркое музыкальное шоу, в котором молодые студенты мастерской Сергея Бызгу продемонстрируют свои таланты через удивительный калейдоскоп музыкальных номеров.

Разнообразие музыкальных стилей

В программе спектакля зрители смогут насладиться хитами самых разных жанров. В исполнении молодых артистов прозвучат песни от легенды немецкой эстрады Марлен Дитрих и японского рэпера Мияги до современных икон поп-музыки — Леди Гаги и Билли Айлиш. Такой разнообразный выбор обеспечит зрителям незабываемые эмоции и новые впечатления.

Формат спектакля

Спектакль длится 3 часа, включая антракт. Это долгий формат позволит зрителям полностью насладиться представленными номерами и атмосферой шоу. Обратите внимание, что «Голоса» станет отличным выбором для тех, кто ценит музыкальные перформансы и хочет увидеть, как молодые таланты раскрывают свои способности на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события в мире театра!

Купить билет на спектакль Голоса

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽
13 января вторник
19:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 600 ₽

В ближайшие дни

Любка
16+
Драма
Любка
18 декабря в 19:00 Открытое пространство
от 2600 ₽
Двое из ларца
0+
Детский Детские елки Цирк
Двое из ларца
5 января в 11:00 МТС Live Холл
от 1000 ₽
Вафельное сердце
6+
Сторителлинг Детский
Вафельное сердце
21 декабря в 12:00 Открытое пространство
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше