Музыкальная постановка «Голоса» в Театре «Драм. Площадка»

Театр «Драм. Площадка» рад представить свою новую премьеру — спектакль «Голоса». Это яркое музыкальное шоу, в котором молодые студенты мастерской Сергея Бызгу продемонстрируют свои таланты через удивительный калейдоскоп музыкальных номеров.

Разнообразие музыкальных стилей

В программе спектакля зрители смогут насладиться хитами самых разных жанров. В исполнении молодых артистов прозвучат песни от легенды немецкой эстрады Марлен Дитрих и японского рэпера Мияги до современных икон поп-музыки — Леди Гаги и Билли Айлиш. Такой разнообразный выбор обеспечит зрителям незабываемые эмоции и новые впечатления.

Формат спектакля

Спектакль длится 3 часа, включая антракт. Это долгий формат позволит зрителям полностью насладиться представленными номерами и атмосферой шоу. Обратите внимание, что «Голоса» станет отличным выбором для тех, кто ценит музыкальные перформансы и хочет увидеть, как молодые таланты раскрывают свои способности на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события в мире театра!