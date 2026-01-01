«Голоса Вселенной» — концертная шоу-программа, посвящённая национальной культуре в её современном звучании. Это событие стало возможным благодаря организатору — Московскому государственному академическому театру «Русская песня», основанному Надеждой Бабкиной.

Шоу является частью Международного музыкального фестиваля «Большая сцена» и впервые проходит на единственной в России сцене, специализирующейся на фольклоре. Это делает мероприятие особенно привлекательным для любителей народной музыки и яркой хореографии.

Грандиозное музыкальное представление

С 2021 года «Голоса Вселенной» стали заметным событием культурной жизни Москвы, приурочением к 45-летию ансамбля «Русская песня». Зрителей поразил масштаб представления: уникальные декорации-трансформеры, световые эффекты и оригинальные костюмы создали незабываемую атмосферу.

В шоу соединяются великолепный вокал с ультрасовременными аранжировками, благодаря чему шедевры русского песенного фольклора в исполнении солистов ансамбля обрели новую энергетику и звучание. В создании декораций и световых инсталляций принимали участие лучшие архитекторы и дизайнеры с мировым именем.

Яркие образы и талантливые исполнители

Костюмы для выступлений разработали художник-модельер Игорь Гуляев и топ-стилист международного класса Дмитрий Винокуров, обладатель множества премий в модной индустрии. Это придаёт постановке особый стиль и визуальную привлекательность.

«Голоса Вселенной» — это не только музыкальное событие, а настоящее празднование народной культуры, многоголосия и хореографии, которое стоит увидеть каждому зрителю.