Спектакль Голоса времени

Проект «Голоса времени» представляет собой захватывающий театральный вечер, в рамках которого будут показаны три музыкальные моно-драмы. Каждое произведение глубоко затрагивает важные вопросы морали, сострадания, страха, мужества и трагедии.
Первым номером программы станет «Ода Наполеону» Арнольда Шёнберга — вокально-инструментальное произведение, созданное в додекафоническом стиле и технике Sprechstimme. Это философское высказывание против тирании было написано во время Второй мировой войны и вдохновлено поэмой лорда Байрона.
Следующим зрителей ждет мировая премьера балета «Мост» на музыку сюиты Аарона Копленда «Весна в Аппалачах». Этот камерный балет, написанный в 1944 году, рассказывает историю Невесты и Земледельца, которого забирают на фронт. Постановка, осуществленная Елизаветой Корнеевой, показывает внутренние переживания главной героини как центр всей драмы.
Завершает программу монодрама «Ещё один рассвет» Джейка Хегги, основанная на либретто Джины Шир и подлинных воспоминаниях польской писательницы Кристины Живульской, которая пережила Холокост. Спектакль объединяет три характерные фигуры: человека, начавшего войну; того, кого война коснулась через любовь и утрату; и выжившего, который не может избавиться от тяжести воспоминаний.
Постановку осуществила режиссёр и сценограф Елизавета Корнеева, работы которой неоднократно представлялись на сценах Большого театра и Мариинского театра. В команду также входят:
В спектакле выступят:
Постановка будет вестись на английском языке с русскими субтитрами и входным словом для зрителей.
«Lyrica Classic» — международная музыкальная организация, занимающаяся открытием и продвижением произведений малоизвестных авторов на мировых сценах, таких как Карнеги-холл и Музикферайн. В 2024 году оперный фестиваль Лирики Классик «Приглушённые голоса» был удостоен Global Recognition Award за вклад в классическую музыку и поддержку композиторов-женщин.
Проект «Голоса времени» продолжает миссию «Lyrica Classic» в представлении важнейших музыкальных произведений, раскрывающих гуманистические темы.