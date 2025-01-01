Спектакль Голоса времени

Голоса времени: уникальный вечер камерной оперы и балета

Проект «Голоса времени» представляет собой захватывающий театральный вечер, в рамках которого будут показаны три музыкальные моно-драмы. Каждое произведение глубоко затрагивает важные вопросы морали, сострадания, страха, мужества и трагедии.

Ода Наполеону

Первым номером программы станет «Ода Наполеону» Арнольда Шёнберга — вокально-инструментальное произведение, созданное в додекафоническом стиле и технике Sprechstimme. Это философское высказывание против тирании было написано во время Второй мировой войны и вдохновлено поэмой лорда Байрона.

Балет Мост

Следующим зрителей ждет мировая премьера балета «Мост» на музыку сюиты Аарона Копленда «Весна в Аппалачах». Этот камерный балет, написанный в 1944 году, рассказывает историю Невесты и Земледельца, которого забирают на фронт. Постановка, осуществленная Елизаветой Корнеевой, показывает внутренние переживания главной героини как центр всей драмы.

Ещё один рассвет

Завершает программу монодрама «Ещё один рассвет» Джейка Хегги, основанная на либретто Джины Шир и подлинных воспоминаниях польской писательницы Кристины Живульской, которая пережила Холокост. Спектакль объединяет три характерные фигуры: человека, начавшего войну; того, кого война коснулась через любовь и утрату; и выжившего, который не может избавиться от тяжести воспоминаний.

Постановочная команда и исполнители

Постановку осуществила режиссёр и сценограф Елизавета Корнеева, работы которой неоднократно представлялись на сценах Большого театра и Мариинского театра. В команду также входят:

Юлия Петрачук — продюсер

Даяна Гофман — дирижёр-постановщик

Карина Погосбекова — музыкальный руководитель

Анастасия Михайлец — хореограф

В спектакле выступят:

Иван Марков, бас-баритон — в роли Наполеона

Анастасия Михайлец, танцовщица — в роли Невесты

Юлия Петрачук, сопрано — в роли Кристины Живульской

Оркестр Новая Москва

Язык постановки и субтитры

Постановка будет вестись на английском языке с русскими субтитрами и входным словом для зрителей.

О Лирике Классик

«Lyrica Classic» — международная музыкальная организация, занимающаяся открытием и продвижением произведений малоизвестных авторов на мировых сценах, таких как Карнеги-холл и Музикферайн. В 2024 году оперный фестиваль Лирики Классик «Приглушённые голоса» был удостоен Global Recognition Award за вклад в классическую музыку и поддержку композиторов-женщин.

Проект «Голоса времени» продолжает миссию «Lyrica Classic» в представлении важнейших музыкальных произведений, раскрывающих гуманистические темы.