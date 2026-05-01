Голоса весны: органные шедевры барокко и романтизма

Весенние образы в музее звуков: органный концерт Маргариты Еськиной

Концерт органистки Маргариты Еськиной обещает стать ярким событием для любителей классической музыки. Программа концерта построена вокруг образов весны, которые на протяжении веков вдохновляли композиторов на создание шедевров.

Звучание различных эпох

В этом концерте зрителей ожидает уникальное сочетание двух инструментов: величественного исторического органа W. Sauer (1898 года) и барочного органа-позитива. Это сочетание не только создает разнообразие звучания, но и позволяет максимально приблизить исполнение к традициям разных музыкальных эпох.

Музыкальная программа

В программу вошли произведения таких композиторов, как И. С. Бах, Б. Пасквини, Г. Ф. Гендель, Я. П. Свелинк, П. Филипс, З. Карг-Элерт, Э. Григ и Л. Вьерн. Каждое из этих произведений раскрывает особенности стилей и настроений, свойственных различным периодам развития музыки.

