Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Голоса весны: органные шедевры барокко и романтизма
Билеты от 600₽
Киноафиша Голоса весны: органные шедевры барокко и романтизма

Голоса весны: органные шедевры барокко и романтизма

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте

Весенние образы в музее звуков: органный концерт Маргариты Еськиной

Концерт органистки Маргариты Еськиной обещает стать ярким событием для любителей классической музыки. Программа концерта построена вокруг образов весны, которые на протяжении веков вдохновляли композиторов на создание шедевров.

Звучание различных эпох

В этом концерте зрителей ожидает уникальное сочетание двух инструментов: величественного исторического органа W. Sauer (1898 года) и барочного органа-позитива. Это сочетание не только создает разнообразие звучания, но и позволяет максимально приблизить исполнение к традициям разных музыкальных эпох.

Музыкальная программа

В программу вошли произведения таких композиторов, как И. С. Бах, Б. Пасквини, Г. Ф. Гендель, Я. П. Свелинк, П. Филипс, З. Карг-Элерт, Э. Григ и Л. Вьерн. Каждое из этих произведений раскрывает особенности стилей и настроений, свойственных различным периодам развития музыки.

Не упустите возможность насладиться великолепной игрой Маргариты Еськиной и погрузиться в атмосферу весенних музыкальных образов. Этот концерт станет настоящим подарком для всех ценителей искусств!

Купить билет на концерт Голоса весны: органные шедевры барокко и романтизма

Помощь с билетами
Май
31 мая воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 600 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото на Крыше
18+
Юмор Живая музыка

Музыкальное лото на Крыше

5 июня в 19:30 Бар «Евгенич»
от 841 ₽
Рок-опера Гермес
6+
Классическая музыка Рок

Рок-опера Гермес

27 июня в 19:00 Измайлово
от 1900 ₽
Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Классика» — В сопровождении Симфонического оркестра «Академия Русской Музыки» Ивана Никифорчина!
6+
Классическая музыка

Хибла Герзмава — Большой Летний Концерт! Программа «Классика» — В сопровождении Симфонического оркестра «Академия Русской Музыки» Ивана Никифорчина!

25 июля в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше