Голоса весны: органные шедевры барокко и романтизма

Концерт органистки Маргариты Еськиной обещает стать ярким событием для любителей классической музыки. Программа концерта построена вокруг образов весны, которые на протяжении веков вдохновляли композиторов на создание шедевров.
В этом концерте зрителей ожидает уникальное сочетание двух инструментов: величественного исторического органа W. Sauer (1898 года) и барочного органа-позитива. Это сочетание не только создает разнообразие звучания, но и позволяет максимально приблизить исполнение к традициям разных музыкальных эпох.
В программу вошли произведения таких композиторов, как И. С. Бах, Б. Пасквини, Г. Ф. Гендель, Я. П. Свелинк, П. Филипс, З. Карг-Элерт, Э. Григ и Л. Вьерн. Каждое из этих произведений раскрывает особенности стилей и настроений, свойственных различным периодам развития музыки.
