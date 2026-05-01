Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Голоса весны. Орган и клавесин
Билеты от 500₽
Киноафиша Голоса весны. Орган и клавесин

Голоса весны. Орган и клавесин

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыка весны: вечер органной музыки с Маргаритой Еськиной в соборе

Май говорит с нами без слов — душистым цветением, первым теплом и птичьим гомоном в густой листве. Этот язык природы вдохновлял композиторов барокко и стал основой концерта, который представит наша талантливая исполнительница Маргарита Еськина. Она виртуозно соединяет орган и клавесин в неповторимых программах.

Программа концерта

Открывает программу Бах с его светлой «Пасторалью», которая существенно отличается от других его грандиозных сочинений. Следом мы услышим другую баховскую шутку — фугу «В подражание Курице и Кукушке».

Творения итальянских и нидерландских композиторов

Бернардо Паскуини, итальянец, не устоял перед кукушкой — его токката со скерцо на мотив «ку-ку» звучит как маленькая сцена из жизни весеннего леса.

Нидерландец Ян Питерсзон Свелинк взял простую песню «Под зелёными липами» и создал из неё целый мир вариаций. Питер Филипс изобразил соловья в произведении «Rossignuol» без единого слова, используя лишь клавиши. И, наконец, Франсуа Куперен представит сразу двух соловьев: влюблённого и победителя.

Танцы и природа

Между птицами и танцами будет звучать Чакона Генделя — величественная и неторопливая, как майский вечер в старом парке. Природа всегда была лучшим либретто, и в этом концерте её звуки особенно ярко и отчетливо слышны.

Купить билет на концерт Голоса весны. Орган и клавесин

Помощь с билетами
Май
29 мая пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Джин-Тоник
6+
Джаз Диско Латина Фанк

Джин-Тоник

29 мая в 20:00 Glastonberry
от 2000 ₽
Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple
18+
Рок

Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple

10 июня в 20:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня

30 мая в 13:00 Still Standup Moscow
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше