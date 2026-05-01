Голоса весны. Орган и клавесин

Музыка весны: вечер органной музыки с Маргаритой Еськиной в соборе

Май говорит с нами без слов — душистым цветением, первым теплом и птичьим гомоном в густой листве. Этот язык природы вдохновлял композиторов барокко и стал основой концерта, который представит наша талантливая исполнительница Маргарита Еськина. Она виртуозно соединяет орган и клавесин в неповторимых программах.

Программа концерта

Открывает программу Бах с его светлой «Пасторалью», которая существенно отличается от других его грандиозных сочинений. Следом мы услышим другую баховскую шутку — фугу «В подражание Курице и Кукушке».

Творения итальянских и нидерландских композиторов

Бернардо Паскуини, итальянец, не устоял перед кукушкой — его токката со скерцо на мотив «ку-ку» звучит как маленькая сцена из жизни весеннего леса.

Нидерландец Ян Питерсзон Свелинк взял простую песню «Под зелёными липами» и создал из неё целый мир вариаций. Питер Филипс изобразил соловья в произведении «Rossignuol» без единого слова, используя лишь клавиши. И, наконец, Франсуа Куперен представит сразу двух соловьев: влюблённого и победителя.

Танцы и природа

Между птицами и танцами будет звучать Чакона Генделя — величественная и неторопливая, как майский вечер в старом парке. Природа всегда была лучшим либретто, и в этом концерте её звуки особенно ярко и отчетливо слышны.