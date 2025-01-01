Голоса Сибири: песни о войне

13 октября 2025 года в Большом концертном зале Консерватории состоится концерт «Голоса Победы: песни о войне». Программу представит Оркестр русских народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки под руководством художественного руководителя и дирижера Юлии Миловановой.

На сцену вместе с оркестром выйдут талантливые солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты кафедры сольного пения и оперной подготовки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. В этот вечер их будут дирижировать Анна Старцева из Красноярска.

Программа концерта

Зрителей ждут пронзительные сочинения, написанные композиторами-сибиряками, участвовавшими в боевых действиях Великой Отечественной войны, а также произведения современных авторов. Эти мелодичные и искренние композиции звучат особенно выразительно в исполнении молодых музыкантов.

Концерт реализуется в рамках проекта Межрегионального музыкально-образовательного форума «Панорама современной музыки Сибири», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Слушайте и погружайтесь в атмосферу

В программе концерта представлены следующие произведения:

А. Прибылов — «Хорал павшим героям»

И. Шульгин — «Треугольник»

А. Пахмутова, сл. М. Львова — «Горячий снег»

Г. Куртов, сл. М. Ускова — «Тишина»

М. Блантер, сл. И. Сельвинского — «Черноглазая казачка»

Ю. Поломский, сл. И. Клеймица — «Победа»

Ю. Шишаков — «Пассакалия» на тему партизанской песни Великой Отечественной войны

Я. Френкель, сл. Р. Гамзатова — «Журавли»

Ф. Веселков, сл. А. Грицунова — «Я — сын Енисея»

Д. Тухманов, сл. В. Харитонова — «День Победы»

*В программе возможны изменения. Все произведения исполняются в рамках образовательной деятельности.