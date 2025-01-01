Голоса Сибири: песни о войне

13 октября 2025 года в Большом концертном зале Консерватории состоится концерт «Голоса Победы: песни о войне». Программу представит Оркестр русских народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки под руководством художественного руководителя и дирижера Юлии Миловановой.
На сцену вместе с оркестром выйдут талантливые солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты кафедры сольного пения и оперной подготовки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. В этот вечер их будут дирижировать Анна Старцева из Красноярска.
Зрителей ждут пронзительные сочинения, написанные композиторами-сибиряками, участвовавшими в боевых действиях Великой Отечественной войны, а также произведения современных авторов. Эти мелодичные и искренние композиции звучат особенно выразительно в исполнении молодых музыкантов.
Концерт реализуется в рамках проекта Межрегионального музыкально-образовательного форума «Панорама современной музыки Сибири», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
В программе концерта представлены следующие произведения:
*В программе возможны изменения. Все произведения исполняются в рамках образовательной деятельности.