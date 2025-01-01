Постановка Анели Филипповой по мотивам одноимённого радиоспектакля Гарольда Пинтера

Постановка Анели Филипповой по мотивам одноимённого радиоспектакля Гарольда Пинтера открывает двери в мир внутреннего самоанализа и семейных тайн. Каждый из нас носит с собой голоса семьи — воспоминания, которые всплывают в сознании, иногда в самый неожиданный момент. А действительно ли мы можем их игнорировать?

Сюжет спектакля

«Голоса семьи» — это история молодого человека, который, покинув родной дом, оказывается в новом мире, стремясь найти своё место. Однако голоса прошлого не оставляют его в покое. Семья — это те голоса, от которых невозможно убежать. Принять их — значит признать всё, что было, и только так можно построить свое будущее.

Тематическая глубина

Спектакль исследует концепцию внутреннего дома, который мы носим в себе, и попытки заново сложить свою личность из фрагментов прошлого, которые хочется забыть. Это вызов, с которым сталкиваются многие из нас.

Команда спектакля

Режиссёр и автор инсценировки: Анели Филиппова

Перевод: Екатерина Юнгер, Анели Филиппова

Художник: Анастасия Васильева

Композитор: Дмитрий Щукин (фортепиано)

Контрабас: Emil Buchholtz

Саксофон: Lewin Losemann

Действующие лица и исполнители

Молодой человек: Максим Клейменов

Женщина, миссис Уизерс: Екатерина Решетникова

Мужчина, мистер Уизерс: Аркадий Коваль

Аркадий Коваль Джейн: Екатерина Круглова

Дополнительная информация

Спектакль «Голоса семьи» — это не только погружение в личные переживания, но и возможность задуматься о месте семьи в нашей жизни. Режиссура Анели Филипповой и талант исполнителей создают уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушными зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту мощную постановку, которая заставляет задуматься о том, что значит быть частью семьи и как это влияет на наше существование.