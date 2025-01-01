Меню
Голоса Pro.небо на крыше башни «Око»: Rain Drops
Билеты от 1500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Rain Drops: Голоса PRO.НЕБО на крыше башни «Око»

Добро пожаловать на самое необычное музыкальное А'капелла-шоу на высоте 354 метра над Москвой! Это уникальное событие пройдет на 92-м этаже Башни «Око» в Москва-Сити. Здесь, среди облаков, вы услышите голоса, которые способны перенести вас в мир музыкальной магии.

Музыка на высоте

Выше только любовь и звучание семи голосов! Если вы ищете что-то новое и необычное, не упустите шанс стать частью этого музыкального события. В программе представлены авторские аранжировки, которые добавляют новые эмоции как старым любимым хитам, так и современным популярным песням. От фольклора и джаза до R&B и rock’n’roll — весь этот калейдоскоп звуков создается исключительно живыми голосами, без использования музыкальных инструментов!

О группе «Rain Drops»

Коллектив «Rain Drops» — это призёры международного конкурса «Московская весна A cappella 2019» и участники шоу «Победитель» на Первом канале. Они также принимали участие в мюзиклах «We Will Rock You» и «Mamma Mia», а также выступали с известными артистами, такими как Диана Арбенина и Филипп Киркоров.

Полезная информация

Комплемент от бармена в подарок! Площадка под открытым небом, формат — без посадочных мест. Продолжительность программы — 60 минут.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом на высоте, где «выше только любовь»!

28 августа
Смотровая площадка «Выше только любовь» Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити», башня ОКО, 92 этаж
19:00

