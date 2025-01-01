Гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира»

3 августа 2025 года Концертный зал «Москва» станет сценой для грандиозного гала-концерта Международного фест-форума «Голоса Мира». Это уникальное событие объединит таланты со всех уголков Земли!

Участники и программа

В этом году проект соберет более 500 артистов, спортсменов и творческих участников в возрасте от 6 до 23 лет. Представители всех 89 регионов России и более 20 стран мира продемонстрируют свои достижения на престижной международной сцене.

Гала-концерт станет яркой кульминацией насыщенной фестивальной программы. Зрителей ожидает незабываемое шоу с участием любимых звезд российской эстрады, среди которых:

Николай и Леонид Агутины

Анжелика Варум

Диана Гурцкая

Виктория Дайнеко

Группа «SLAVA SKRIPKA»

ALMARУ

Катерина

Дим Димыч

Мария Янковская

Вова Солодков

Иван Чебанов

Арсений Бородин

Кай и Гетеры

Группа «Марсель»

DAASHА

Алла Рид

Спортивные и танцевальные номера

Особое внимание будет уделено захватывающим номерам гимнастов и танцоров, которые продемонстрируют высокий уровень мастерства и грации. Это создаст неповторимое сочетание спорта и искусства, что сделает вечер ещё более ярким.

Гимн единства

Торжественное исполнение гимна Фест-форума международным составом участников из 20 стран станет особым акцентом вечера. Это символизирует единство культур, дружбу между народами и приверженность идеалам мира.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события! Ждем вас на гала-концерте «Голоса Мира»!