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О концерте/спектакле

Гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира»

3 августа 2025 года Концертный зал «Москва» станет сценой для грандиозного гала-концерта Международного фест-форума «Голоса Мира». Это уникальное событие объединит таланты со всех уголков Земли!

Участники и программа

В этом году проект соберет более 500 артистов, спортсменов и творческих участников в возрасте от 6 до 23 лет. Представители всех 89 регионов России и более 20 стран мира продемонстрируют свои достижения на престижной международной сцене.

Гала-концерт станет яркой кульминацией насыщенной фестивальной программы. Зрителей ожидает незабываемое шоу с участием любимых звезд российской эстрады, среди которых:

  • Николай и Леонид Агутины
  • Анжелика Варум
  • Диана Гурцкая
  • Виктория Дайнеко
  • Группа «SLAVA SKRIPKA»
  • ALMARУ
  • Катерина
  • Дим Димыч
  • Мария Янковская
  • Вова Солодков
  • Иван Чебанов
  • Арсений Бородин
  • Кай и Гетеры
  • Группа «Марсель»
  • DAASHА
  • Алла Рид

Спортивные и танцевальные номера

Особое внимание будет уделено захватывающим номерам гимнастов и танцоров, которые продемонстрируют высокий уровень мастерства и грации. Это создаст неповторимое сочетание спорта и искусства, что сделает вечер ещё более ярким.

Гимн единства

Торжественное исполнение гимна Фест-форума международным составом участников из 20 стран станет особым акцентом вечера. Это символизирует единство культур, дружбу между народами и приверженность идеалам мира.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события! Ждем вас на гала-концерте «Голоса Мира»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00

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