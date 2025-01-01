3 августа 2025 года Концертный зал «Москва» примет грандиозный гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира». Это уникальное событие объединит таланты со всех уголков мира, создавая платформу для молодых артистов и спортсменов.
В этом году проект соберет более 500 участников в возрасте от 6 до 23 лет из всех 89 регионов России и более 20 стран. Фестиваль предоставляет молодым талантам возможность раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свои достижения на престижной международной сцене.
Гала-концерт станет кульминацией насыщенной фестивальной программы. Зрителей ожидает незабываемое шоу с участием популярных артистов российской эстрады, среди которых:
Особое внимание на концерте будет уделено захватывающим номерам гимнастов и танцоров, которые продемонстрируют высокий уровень мастерства и грации. Это неповторимое сочетание спорта и искусства создаст незабываемую атмосферу.
Торжественное исполнение гимна Фест-форума международным составом участников из 20 стран станет символом единства культур, дружбы между народами и приверженности идеалам мира. Это важное событие не только развлекательное, но и значимое с точки зрения культурного обмена.
Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного события – ждём вас на гала-концерте «Голоса Мира»!