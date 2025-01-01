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Голоса мира

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Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира»

3 августа 2025 года Концертный зал «Москва» примет грандиозный гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира». Это уникальное событие объединит таланты со всех уголков мира, создавая платформу для молодых артистов и спортсменов.

Яркое объединение талантов

В этом году проект соберет более 500 участников в возрасте от 6 до 23 лет из всех 89 регионов России и более 20 стран. Фестиваль предоставляет молодым талантам возможность раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свои достижения на престижной международной сцене.

Звезды на одной сцене

Гала-концерт станет кульминацией насыщенной фестивальной программы. Зрителей ожидает незабываемое шоу с участием популярных артистов российской эстрады, среди которых:

  • Николай и Леонид Агутины
  • Анжелика Варум
  • Диана Гурцкая
  • Виктория Дайнеко
  • Группа «SLAVA SKRIPKA»
  • ALMARУ
  • Катерина
  • Дим Димыч
  • Мария Янковская
  • Вова Солодков
  • Иван Чебанов
  • Арсений Бородин
  • Кай и Гетеры
  • Группа «Марсель»
  • DAASHА
  • Алла Рид

Спорт и искусство в одном шоу

Особое внимание на концерте будет уделено захватывающим номерам гимнастов и танцоров, которые продемонстрируют высокий уровень мастерства и грации. Это неповторимое сочетание спорта и искусства создаст незабываемую атмосферу.

Гимн единства и дружбы

Торжественное исполнение гимна Фест-форума международным составом участников из 20 стран станет символом единства культур, дружбы между народами и приверженности идеалам мира. Это важное событие не только развлекательное, но и значимое с точки зрения культурного обмена.

Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного события – ждём вас на гала-концерте «Голоса Мира»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 400 ₽

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