Гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира»

3 августа 2025 года Концертный зал «Москва» примет грандиозный гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира». Это уникальное событие объединит таланты со всех уголков мира, создавая платформу для молодых артистов и спортсменов.

Яркое объединение талантов

В этом году проект соберет более 500 участников в возрасте от 6 до 23 лет из всех 89 регионов России и более 20 стран. Фестиваль предоставляет молодым талантам возможность раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свои достижения на престижной международной сцене.

Звезды на одной сцене

Гала-концерт станет кульминацией насыщенной фестивальной программы. Зрителей ожидает незабываемое шоу с участием популярных артистов российской эстрады, среди которых:

Николай и Леонид Агутины

Анжелика Варум

Диана Гурцкая

Виктория Дайнеко

Группа «SLAVA SKRIPKA»

ALMARУ

Катерина

Дим Димыч

Мария Янковская

Вова Солодков

Иван Чебанов

Арсений Бородин

Кай и Гетеры

Группа «Марсель»

DAASHА

Алла Рид

Спорт и искусство в одном шоу

Особое внимание на концерте будет уделено захватывающим номерам гимнастов и танцоров, которые продемонстрируют высокий уровень мастерства и грации. Это неповторимое сочетание спорта и искусства создаст незабываемую атмосферу.

Гимн единства и дружбы

Торжественное исполнение гимна Фест-форума международным составом участников из 20 стран станет символом единства культур, дружбы между народами и приверженности идеалам мира. Это важное событие не только развлекательное, но и значимое с точки зрения культурного обмена.

Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного события – ждём вас на гала-концерте «Голоса Мира»!