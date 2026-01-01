Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль

Вечер андалузской музыки в Концертном Зале «Зарядье»

В Московском Концертном Зале «Зарядье» состоится уникальный вечер, посвященный андалузской музыке. Это событие привлечет внимание любителей исторической музыки и культурных мероприятий. В исполнении Московского андалузского ансамбля вы сможете услышать утонченные произведения, прекрасно сохранившие дух средневековой культуры.

Исполнители

На сцене выступят:

Бушра Махфуд — сопрано

— сопрано Хассан Белькасем Беналиуа — канун

— канун Ульяна Живицкая — флейта

— флейта Феликс Антипов — виола да гамба

— виола да гамба Олег Бойко — лютня

Завораживающая история

Во времена, когда средневековая Европа была поглощена религиозным созерцанием, Арабский халифат процветал благодаря династиям Омейядов и Аббасидов. Города Кордова, Севилья и Гранада стали музыки столицами обширной империи. Музыка дворцов Дамаска и Багдада, хотя утраченная, сохранила своё эхо благодаря андалузским переселенцам, которые нашли новую родину в странах Магриба.

Именно здесь была сохранена уникальная музыкальная традиция, и вершиной этого искусства стала Нуба — система музыкальных композиций, представлявшая целые часы выступлений, каждый из которых имел свой лад и ритм.

Программа вечера

В программе ожидаются следующие произведения:

Нуба Зидан

Школа малюф , арабо-андалузская сюита в четырех частях

, арабо-андалузская сюита в четырех частях Две песни из народного собрания мувашшахов: I. Jadaka al-Ghaythou II. Ayouha as-Saqi Atini

В макаме Нахаванд : Ya Maryam al-Bikr — духовное произведение, посвященное Деве Марии

: Ya Maryam al-Bikr — духовное произведение, посвященное Деве Марии Lamma Bada Yatathanna

Не упустите возможность прикоснуться к музыкальному наследию, которое прошло сквозь века и до сих пор продолжает вдохновлять!