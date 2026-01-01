Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль

В Московском Концертном Зале «Зарядье» состоится уникальный вечер, посвященный андалузской музыке. Это событие привлечет внимание любителей исторической музыки и культурных мероприятий. В исполнении Московского андалузского ансамбля вы сможете услышать утонченные произведения, прекрасно сохранившие дух средневековой культуры.
На сцене выступят:
Во времена, когда средневековая Европа была поглощена религиозным созерцанием, Арабский халифат процветал благодаря династиям Омейядов и Аббасидов. Города Кордова, Севилья и Гранада стали музыки столицами обширной империи. Музыка дворцов Дамаска и Багдада, хотя утраченная, сохранила своё эхо благодаря андалузским переселенцам, которые нашли новую родину в странах Магриба.
Именно здесь была сохранена уникальная музыкальная традиция, и вершиной этого искусства стала Нуба — система музыкальных композиций, представлявшая целые часы выступлений, каждый из которых имел свой лад и ритм.
В программе ожидаются следующие произведения:
Не упустите возможность прикоснуться к музыкальному наследию, которое прошло сквозь века и до сих пор продолжает вдохновлять!