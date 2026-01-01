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Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль
Билеты от 700₽
Киноафиша Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль

Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Вечер андалузской музыки в Концертном Зале «Зарядье»

В Московском Концертном Зале «Зарядье» состоится уникальный вечер, посвященный андалузской музыке. Это событие привлечет внимание любителей исторической музыки и культурных мероприятий. В исполнении Московского андалузского ансамбля вы сможете услышать утонченные произведения, прекрасно сохранившие дух средневековой культуры.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Бушра Махфуд — сопрано
  • Хассан Белькасем Беналиуа — канун
  • Ульяна Живицкая — флейта
  • Феликс Антипов — виола да гамба
  • Олег Бойко — лютня

Завораживающая история

Во времена, когда средневековая Европа была поглощена религиозным созерцанием, Арабский халифат процветал благодаря династиям Омейядов и Аббасидов. Города Кордова, Севилья и Гранада стали музыки столицами обширной империи. Музыка дворцов Дамаска и Багдада, хотя утраченная, сохранила своё эхо благодаря андалузским переселенцам, которые нашли новую родину в странах Магриба.

Именно здесь была сохранена уникальная музыкальная традиция, и вершиной этого искусства стала Нуба — система музыкальных композиций, представлявшая целые часы выступлений, каждый из которых имел свой лад и ритм.

Программа вечера

В программе ожидаются следующие произведения:

  • Нуба Зидан
  • Школа малюф, арабо-андалузская сюита в четырех частях
  • Две песни из народного собрания мувашшахов:
    • I. Jadaka al-Ghaythou
    • II. Ayouha as-Saqi Atini
  • В макаме Нахаванд: Ya Maryam al-Bikr — духовное произведение, посвященное Деве Марии
  • Lamma Bada Yatathanna

Не упустите возможность прикоснуться к музыкальному наследию, которое прошло сквозь века и до сих пор продолжает вдохновлять!

Купить билет на концерт Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль

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Ноябрь
14 ноября суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

Фотографии

Голоса мира: ключи от Гранады. Московский Андалузский Ансамбль

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