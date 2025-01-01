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Голоса мифов
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Голоса мифов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка мифов: Концерт камерного оркестра Chamberries

Что такое мифы? Это не просто старинные тексты, высеченные на камне, но и древние сказания, передаваемые из поколения в поколение. Однако, что если легенды можно не только прочитать, но и услышать? Солистки камерного оркестра Chamberries оживят голоса фавнов, лесных нимф, огненных драконов и морских чудищ, погружая зрителей в увлекательный мир мифологии.

Музыка, рассказывающая истории

На концерте зрители смогут насладиться произведениями, которые расскажут о море, ледяных просторах и великом бою Атара. Вы познакомитесь с мифами разных стран и ненадолго оставите реальность, погружаясь в мир фантазий. Узнайте, почему в мифах так важны природные стихии, какие легенды связаны с солнцем и луной, а также о героях, вдохновлявших композиторов на создание ярких музыкальных образов.

Программа концерта

  • К. Аттерберг — Сюита No. 3 для скрипки и альта
  • А. Пьяццолла — «Обливион»
  • Я. Сибелиус — Сюита «Миньон» Op. 98a для двух флейт
  • Г. Свиридов — Номера из сюит «Метель» и «Время вперед»
  • А. Хачатурян — Восточный танец
  • М. де Фалья — «Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница»

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.

Важно: Билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Концерты для всей семьи

Цикл концертов от камерного оркестра Chamberries создан как для детей, так и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью. Каждый концерт — это возможность открыть что-то новое, услышать музыку, которая станет общей любимой, и обсудить забавные факты о композиторах.

Музыка и жизнь

Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени, как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. Главное — убедить даже самого искушенного юного зрителя, что классика — это интересно, понятно и весело!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
15:00 от 1200 ₽

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