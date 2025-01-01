Голоса мифов

Музыка мифов: Концерт камерного оркестра Chamberries

Что такое мифы? Это не просто старинные тексты, высеченные на камне, но и древние сказания, передаваемые из поколения в поколение. Однако, что если легенды можно не только прочитать, но и услышать? Солистки камерного оркестра Chamberries оживят голоса фавнов, лесных нимф, огненных драконов и морских чудищ, погружая зрителей в увлекательный мир мифологии.

Музыка, рассказывающая истории

На концерте зрители смогут насладиться произведениями, которые расскажут о море, ледяных просторах и великом бою Атара. Вы познакомитесь с мифами разных стран и ненадолго оставите реальность, погружаясь в мир фантазий. Узнайте, почему в мифах так важны природные стихии, какие легенды связаны с солнцем и луной, а также о героях, вдохновлявших композиторов на создание ярких музыкальных образов.

Программа концерта

К. Аттерберг — Сюита No. 3 для скрипки и альта

— Сюита No. 3 для скрипки и альта А. Пьяццолла — «Обливион»

— «Обливион» Я. Сибелиус — Сюита «Миньон» Op. 98a для двух флейт

— Сюита «Миньон» Op. 98a для двух флейт Г. Свиридов — Номера из сюит «Метель» и «Время вперед»

— Номера из сюит «Метель» и «Время вперед» А. Хачатурян — Восточный танец

— Восточный танец М. де Фалья — «Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница»

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.

Важно: Билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Концерты для всей семьи

Цикл концертов от камерного оркестра Chamberries создан как для детей, так и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью. Каждый концерт — это возможность открыть что-то новое, услышать музыку, которая станет общей любимой, и обсудить забавные факты о композиторах.

Музыка и жизнь

Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени, как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. Главное — убедить даже самого искушенного юного зрителя, что классика — это интересно, понятно и весело!