Голоса эпохи. Клавдия Шульженко

Концерт-посвящение с лекцией

Приглашаем вас на уникальный концерт-посвящение, где будут звучать бессмертные хиты и любимые песни Клавдии Шульженко. Это ода одной из самых ярких эстрадных звезд XX века, чья музыка до сих пор трогает сердца слушателей.

Исполнители

В концерте участвуют:

Ольга Осипова – сопрано, завораживающий голос, который блестяще интерпретирует классические и современные произведения.

Дмитрий Карпов – фортепиано, профессионал своего дела, который придаст музыке новое звучание.

Ведущая

Лекцию проведёт Лола Азимова – именитый музыковед, которая поделится интересными подробностями о жизни и творчестве Клавдии Шульженко, а также раскроет секреты её успеха на сцене.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и открыть для себя новые грани таланта великой артистки. Ожидаем вас на концерте!