Голоса эпохи. Клавдия Шульженко

Приглашаем вас на уникальный концерт-посвящение, где будут звучать бессмертные хиты и любимые песни Клавдии Шульженко. Это ода одной из самых ярких эстрадных звезд XX века, чья музыка до сих пор трогает сердца слушателей.
В концерте участвуют:
Лекцию проведёт Лола Азимова – именитый музыковед, которая поделится интересными подробностями о жизни и творчестве Клавдии Шульженко, а также раскроет секреты её успеха на сцене.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и открыть для себя новые грани таланта великой артистки. Ожидаем вас на концерте!