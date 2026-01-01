«Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена»

Вечер вокальной музыки от Международной Академии музыки Елены Образцовой

Международная Академия музыки Елены Образцовой приглашает вас на уникальный вечер вокальной музыки, где живая традиция русской вокальной школы встречается с энергией молодых исполнителей и искренним вдохновением.

Фестиваль «Елена» стал местом, где продолжается диалог поколений, а имя великой певицы звучит через голоса новых артистов. Академия, основанная по мечте Елены Васильевны Образцовой, сохраняет атмосферу творчества, требовательности и тепла, где талант становится профессией, а сцена — частью судьбы.

Исполнители вечера

В этот вечер на сцене выступят:

Ольга Привалова

Валерия Нелюбина

Илья Лавринов

Дмитрий Дмитренко

Анна Рязанова

Диана Мурик

Анастасия Фазлыева

Юнчэн Лян

Мария Братухина

Дарья Рязанова

Ольга Тихонович

Концертмейстер — Елена Леонидовна Самарина.

Программа

В программе прозвучат произведения:

П. И. Чайковский — Трио из «Иоланты»

N. А. Римский-Корсаков — Ария Любавы («Садко»)

N. А. Римский-Корсаков — Каватина Кащеевны («Кащей Бессмертный»)

A. П. Бородин — Песня Галицкого («Князь Игорь»)

A. Дворжак — Ария Русалки («Русалка»)

В. А. Моцарт — Ария Лепорелло («Дон Жуан»)

В. А. Моцарт — Ария Электры («Идоменей»)

Ш. Гуно — Дуэт Фауста и Маргариты («Фауст»)

Дж. Верди — Ария Леоноры («Трубадур»)

Дж. Верди — Песня Эболи («Дон Карлос»)

и многие другие произведения.

Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и таланта!