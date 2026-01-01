Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена»
Киноафиша «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена»

«Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена»

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер вокальной музыки от Международной Академии музыки Елены Образцовой

Международная Академия музыки Елены Образцовой приглашает вас на уникальный вечер вокальной музыки, где живая традиция русской вокальной школы встречается с энергией молодых исполнителей и искренним вдохновением.

Фестиваль «Елена» стал местом, где продолжается диалог поколений, а имя великой певицы звучит через голоса новых артистов. Академия, основанная по мечте Елены Васильевны Образцовой, сохраняет атмосферу творчества, требовательности и тепла, где талант становится профессией, а сцена — частью судьбы.

Исполнители вечера

В этот вечер на сцене выступят:

  • Ольга Привалова
  • Валерия Нелюбина
  • Илья Лавринов
  • Дмитрий Дмитренко
  • Анна Рязанова
  • Диана Мурик
  • Анастасия Фазлыева
  • Юнчэн Лян
  • Мария Братухина
  • Дарья Рязанова
  • Ольга Тихонович

Концертмейстер — Елена Леонидовна Самарина.

Программа

В программе прозвучат произведения:

  • П. И. Чайковский — Трио из «Иоланты»
  • N. А. Римский-Корсаков — Ария Любавы («Садко»)
  • N. А. Римский-Корсаков — Каватина Кащеевны («Кащей Бессмертный»)
  • A. П. Бородин — Песня Галицкого («Князь Игорь»)
  • A. Дворжак — Ария Русалки («Русалка»)
  • В. А. Моцарт — Ария Лепорелло («Дон Жуан»)
  • В. А. Моцарт — Ария Электры («Идоменей»)
  • Ш. Гуно — Дуэт Фауста и Маргариты («Фауст»)
  • Дж. Верди — Ария Леоноры («Трубадур»)
  • Дж. Верди — Песня Эболи («Дон Карлос»)
  • и многие другие произведения.

Концерт пройдет в два отделения с одним антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и таланта!

Купить билет на концерт «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
1 июня понедельник
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32

Фотографии

«Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена» «Голоса Академии» концерт оперной музыки в рамках IX ежегодного фестиваля «Елена»

В ближайшие дни

Орган при свечах
0+
Классическая музыка

Орган при свечах

19 июня в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
ЗКР, А.Ньяга, Аб-т № 9
6+
Классическая музыка

ЗКР, А.Ньяга, Аб-т № 9

21 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Света. Большой сольный концерт
12+
Поп

Света. Большой сольный концерт

5 июля в 19:00 Roof Place
от 3150 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше