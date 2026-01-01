Спектакль Голос рассказчика. Mad Work Day. Влад Воробьёв.

Живое чтение истории «Декорация» в Хидден Бар

В Хидден Бар пройдет уникальная live-программа от Влада Воробьёва, создателя канала Mad Work Day. Данное событие обещает глубокое и страстное прочтение истории «Декорация» Андрея Ломачинского, которое превратит текст в полноценный спектакль для вашего воображения.

Влад Воробьёв известен тем, что оживляет печатные страницы, создавая аудиовселенные, сосредоточенные на ужасах, фантастике и нон-фикшн. Это идеальное мероприятие для любителей живого слова и аудиокниг.

Что скрывается за страницами?

Тишина библиотек и уютное чтение в одиночестве — это лишь одна сторона истории. Другая — живая энергия голоса, который вдыхает в текст пульс, делает характеры осязаемыми, а сюжет — волнующим совместным переживанием.

Приглашение на встречу с магией слова

Приглашаем вас на захватывающее, таинственное и загадочное произведение Андрея Ломачинского. Готовы ли вы доверить свой вечер этой необычной истории?

О чтеце

Влад Воробьёв — голос из наушников, который рассказывает вам истории, пока вы в пути или пытаетесь уснуть. На канале Mad Work Day он уже несколько лет превращает печатные страницы в аудиовселенные, специализируясь на тонкой материи ужаса, безграничных мирах фантастики и парадоксальных сюжетах нон-фикшн. Его работа — это не просто озвучка, а исследование текста, поиск его нервов и ритма, так чтобы каждая книга зазвучала так, как задумал автор — и даже чуть больше.