Спектакль Голос рассказчика. Кирилл Головин.

Голос рассказчика. Кирилл Головин.
Билеты от 1400₽
16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О спектакле

Живое чтение фантастической повести «Запретная тема»

В Hidden Bar состоится живое художественное чтение фантастической повести «Запретная тема» в исполнении актёра озвучивания Кирилла Головина. В этом увлекательном произведении инопланетяне рассказывают свои истории в баре, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

Аудиокниги в последние годы набирают популярность, и голоса чтецов стали важной частью этого жанра. Кирилл Головин, известный своими талантами в озвучке, не только читает, но и играет голосом, что делает его выступления особенно запоминающимися.

На встрече вас ждёт не только художественное чтение, но и рубрика «вопрос-ответ», где вы сможете задать свои вопросы чтецу. Это отличная возможность для любителей фантастики и качественного чтения узнать больше об этом жанре и его исполнителе.

О чтеце

Кирилл Головин — популярный актёр озвучивания аудиокниг, также является издателем и музыкантом. Он автор курса «Техника Чтения», что подчеркивает его глубокомысленный подход к искусству чтения.

Март
29 марта воскресенье
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1400 ₽
Март
21 марта суббота
18:00
Coffee Art Hall Санкт-Петербург, ​Сытнинская, 14
от 1400 ₽

