Спектакль Голос рассказчика. Кирилл Головин.

Живое чтение фантастической повести «Запретная тема»

В Hidden Bar состоится живое художественное чтение фантастической повести «Запретная тема» в исполнении актёра озвучивания Кирилла Головина. В этом увлекательном произведении инопланетяне рассказывают свои истории в баре, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

Аудиокниги в последние годы набирают популярность, и голоса чтецов стали важной частью этого жанра. Кирилл Головин, известный своими талантами в озвучке, не только читает, но и играет голосом, что делает его выступления особенно запоминающимися.

На встрече вас ждёт не только художественное чтение, но и рубрика «вопрос-ответ», где вы сможете задать свои вопросы чтецу. Это отличная возможность для любителей фантастики и качественного чтения узнать больше об этом жанре и его исполнителе.

О чтеце

Кирилл Головин — популярный актёр озвучивания аудиокниг, также является издателем и музыкантом. Он автор курса «Техника Чтения», что подчеркивает его глубокомысленный подход к искусству чтения.