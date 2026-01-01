Спектакль Голос рассказчика. Дмитрий Тихонов и Артём Гаямов. Самая страшная книга.

Ужасы на вечере в Hidden Bar

Приглашаем вас на новое мероприятие из цикла «Голос рассказчика» совместно с хоррор-лейблом «Самая Страшная Книга».

Что ждёт зрителей?

На этот раз выступят два известных автора. Дмитрий Тихонов прочтёт динамичный и мрачный рассказ-боевик «Костоправы». Артём Гаямов представит индустриальный и мистический рассказ «Красный пролетарий».

О лейбле «Самая Страшная Книга»

Этот хоррор-лейбл издаёт ужастики уже 13 лет. В его портфолио более 50 изданий, включая книги, комиксы и артбуки. Общий тираж составляет около 400 тысяч экземпляров, а число подписчиков на медиаплощадках (YouTube, Rutube, ВК-видео) превышает 100 тысяч.

Знакомьтесь с чтецами

Дмитрий Тихонов — писатель и сценарист, предпочитающий мрачные, атмосферные истории с фольклорным оттенком. Его творчество отмечено премиями «Мастера ужасов» и «Рукопись года», а также номинацией на премию «Интерпресскон».

Артём Гаямов — писатель и номинант нескольких литературных премий, в том числе «Мастера ужасов» и «Интерпресскон». Он победил в Конкурсе страшных историй от Литрес и конкурсе «Новая фантастика». Гаямов также является членом Ассоциации авторов хоррора и кандидатом технических наук.

Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей хоррора и мрачных аудиорассказов. Не пропустите!