Спектакль Голос рассказчика. Дмитрий Тихонов и Артём Гаямов. Самая страшная книга.

Голос рассказчика. Дмитрий Тихонов и Артём Гаямов. Самая страшная книга.
Билеты от 1400₽
16+
Возраст 16+
О спектакле

Ужасы на вечере в Hidden Bar

Приглашаем вас на новое мероприятие из цикла «Голос рассказчика» совместно с хоррор-лейблом «Самая Страшная Книга».

Что ждёт зрителей?

На этот раз выступят два известных автора. Дмитрий Тихонов прочтёт динамичный и мрачный рассказ-боевик «Костоправы». Артём Гаямов представит индустриальный и мистический рассказ «Красный пролетарий».

О лейбле «Самая Страшная Книга»

Этот хоррор-лейбл издаёт ужастики уже 13 лет. В его портфолио более 50 изданий, включая книги, комиксы и артбуки. Общий тираж составляет около 400 тысяч экземпляров, а число подписчиков на медиаплощадках (YouTube, Rutube, ВК-видео) превышает 100 тысяч.

Знакомьтесь с чтецами

Дмитрий Тихонов — писатель и сценарист, предпочитающий мрачные, атмосферные истории с фольклорным оттенком. Его творчество отмечено премиями «Мастера ужасов» и «Рукопись года», а также номинацией на премию «Интерпресскон».

Артём Гаямов — писатель и номинант нескольких литературных премий, в том числе «Мастера ужасов» и «Интерпресскон». Он победил в Конкурсе страшных историй от Литрес и конкурсе «Новая фантастика». Гаямов также является членом Ассоциации авторов хоррора и кандидатом технических наук.

Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей хоррора и мрачных аудиорассказов. Не пропустите!

Апрель
26 апреля воскресенье
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1400 ₽

