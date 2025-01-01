Голос лета: Лика Рулла

«Лика Рулла. Голос лета» — концерт на теплоходе «River Palace»

Приглашаем вас на незабываемый вечер в компании яркой звезды мюзиклов — Лики Руллы! В этот вечер её голос станет настоящим голосом лета, а палуба теплохода «River Palace» превратится в сцену, где оживут любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Программа вечера

Вас ждёт:

Трёхчасовая прогулка по легендарному маршруту

Живой концерт Лики Руллы в сопровождении профессиональных музыкантов

Атмосфера романтики, ностальгии и праздника под открытым небом

Легендарные мелодии, золотой голос и мерцающие огни города — всё это станет частью вашего летнего приключения

Музыкальная программа

Мы вместе споём песни Розенбаума и Леонтьева, станцуем под МИРАЖ и Мумий Тролль, а также окунёмся в воспоминания под Уму Турман и Город 312. Погрузитесь в музыку и красоту — на борту только лучшие воспоминания и яркие эмоции!

Уют и комфорт

Теплоход «River Palace» является полноценным рестораном на воде, где зрители располагаются за столиками. Во время мероприятия работают официанты. Каждый зритель может заказать по меню вкусную еду от шеф-повара и насладиться авторскими прохладительными напитками.

Не пропустите!

Места ограничены. Тайминг мероприятия:

Запуск гостей в 18:20

Отплытие в 18:50 (теплоход отходит строго в указанное время)

Начало концерта в 19:30

Антракт 20 минут

Продолжение концерта в 20:45

After party с DJ в 21:30

Прибытие к причалу в 22:00

Место отправления

Причал Сити-Экспоцентр, м. Деловой центр.