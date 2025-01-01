Голос лета: Лика Рулла

Приглашаем вас на незабываемый вечер в компании яркой звезды мюзиклов — Лики Руллы! В этот вечер её голос станет настоящим голосом лета, а палуба теплохода «River Palace» превратится в сцену, где оживут любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.
Вас ждёт:
Мы вместе споём песни Розенбаума и Леонтьева, станцуем под МИРАЖ и Мумий Тролль, а также окунёмся в воспоминания под Уму Турман и Город 312. Погрузитесь в музыку и красоту — на борту только лучшие воспоминания и яркие эмоции!
Теплоход «River Palace» является полноценным рестораном на воде, где зрители располагаются за столиками. Во время мероприятия работают официанты. Каждый зритель может заказать по меню вкусную еду от шеф-повара и насладиться авторскими прохладительными напитками.
Места ограничены. Тайминг мероприятия:
Причал Сити-Экспоцентр, м. Деловой центр.