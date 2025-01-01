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Голос лета: Лика Рулла
Билеты от 2500₽
Киноафиша Голос лета: Лика Рулла

Голос лета: Лика Рулла

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Лика Рулла. Голос лета» — концерт на теплоходе «River Palace»

Приглашаем вас на незабываемый вечер в компании яркой звезды мюзиклов — Лики Руллы! В этот вечер её голос станет настоящим голосом лета, а палуба теплохода «River Palace» превратится в сцену, где оживут любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Программа вечера

Вас ждёт:

  • Трёхчасовая прогулка по легендарному маршруту
  • Живой концерт Лики Руллы в сопровождении профессиональных музыкантов
  • Атмосфера романтики, ностальгии и праздника под открытым небом
  • Легендарные мелодии, золотой голос и мерцающие огни города — всё это станет частью вашего летнего приключения

Музыкальная программа

Мы вместе споём песни Розенбаума и Леонтьева, станцуем под МИРАЖ и Мумий Тролль, а также окунёмся в воспоминания под Уму Турман и Город 312. Погрузитесь в музыку и красоту — на борту только лучшие воспоминания и яркие эмоции!

Уют и комфорт

Теплоход «River Palace» является полноценным рестораном на воде, где зрители располагаются за столиками. Во время мероприятия работают официанты. Каждый зритель может заказать по меню вкусную еду от шеф-повара и насладиться авторскими прохладительными напитками.

Не пропустите!

Места ограничены. Тайминг мероприятия:

  • Запуск гостей в 18:20
  • Отплытие в 18:50 (теплоход отходит строго в указанное время)
  • Начало концерта в 19:30
  • Антракт 20 минут
  • Продолжение концерта в 20:45
  • After party с DJ в 21:30
  • Прибытие к причалу в 22:00

Место отправления

Причал Сити-Экспоцентр, м. Деловой центр.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 3000 ₽
27 августа
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 2500 ₽

Фотографии

Голос лета: Лика Рулла Голос лета: Лика Рулла Голос лета: Лика Рулла Голос лета: Лика Рулла Голос лета: Лика Рулла

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