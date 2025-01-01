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Голос из зала
Билеты от 1000₽
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Голос из зала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Голос из зала» — музыкальное шоу Кирилла Нагиева

Кирилл Нагиев — актёр, импровизатор и романтик, который превращает общение с залом в уникальный концерт. В его шоу «Голос из зала» неловкость становится музыкой, а обычный разговор — настоящим искусством.

Трагикомедия на сцене

Это музыкальное шоу наполнено смешными и трогательными моментами. Каждая вечерняя программа — это совершенно новая история, где слова зрителей становятся песнями. Вы услышите настоящие эмоции: смех, стыд, ностальгию. Это истории, которые мы все могли бы рассказать, но часто боимся озвучить.

Идеальный вечер для свидания

«Голос из зала» — идеальный выбор для первого свидания. Здесь можно смеяться, петь, а можно просто наслаждаться атмосферой. Каждая реплика, произнесённая в зале, становится уникальной частью шоу, как первый поцелуй — случайной, но в точку.

Уютная атмосфера

Приходите в «домашний» театр, где все свои. Это место, где каждый зритель почувствует себя частью происходящего на сцене. Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
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